Afrique de l'Ouest: La Loterie Nationale du Benin annonce un repli de 46% de son résultat net au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, le résultat net de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) S.A a affiché un repli de 46% par rapport au premier trimestre 2025, selon le rapport d'activités établis par la direction de cette entreprise.

Il ressort en effet de ce rapport un résultat net qui se situe à 848 millions de FCFA contre 1,574 milliard de FCFA au 31mars 2025.

Le chiffre d'affaires de la société s'est en revanche rehaussé de 6%, s'élevant à 25,521 milliards de FCFA contre 24,189 milliards de FCFA au 1er trimestre 2025. Selon la direction de la LNB, la dynamique du chiffre d'affaires est principalement portée par le pari sportif en ligne, dont le chiffre d'affaires a progressé de FCFA 2,7 milliards, soit une hausse de 28 %. Cette performance traduit à la fois l'essor du digital, l'attractivité accrue de l'offre et une augmentation des volumes de mises.

« Toutefois, souligne -t-elle, cette croissance s'accompagne mécaniquement d'une hausse des gains reversés aux joueurs, qui atteignent 2,5 milliards de FCFA, soit un taux de retour aux joueurs de 95 %, limitant ainsi la contribution de ce segment à la marge globale. »

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En parallèle, elle note que les produits de loterie traditionnelle, historiquement plus contributifs en termes de rentabilité, ont enregistré un repli de leur activité.

Le chiffre d'affaires du loto 5/90 est ainsi en baisse de 15 %, avec une diminution corrélative des gains payés de 13 %. Cette évolution traduit une moindre dynamique commerciale sur ce segment, dans un contexte de réallocation progressive de la demande vers les offres de pari sportif.

En ce qui le concerne, le résultat d'exploitation affiche une baisse de 50%, dégageant un solde de 1,091 milliard de FCFA alors qu'il se situait à 2,172 milliards de FCFA au 31 mars 2025.

Pour sa part, le résultat financier se retrouve avec une hausse de 13% à 86 millions de FCFA contre 76 millions de FCFA à la fin du premier trimestre 2025.

« Des perspectives favorables sont envisagées pour le deuxième trimestre, notamment à travers l'introduction de nouveaux produits de loterie visant à rééquilibrer le mix produit en faveur d'activités à plus forte marge », souligne la direction de la LNB. Par ailleurs, elle estime que la poursuite des efforts de maîtrise des charges contribuera à améliorer l'efficacité opérationnelle et à soutenir le redressement du résultat net.