L'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) et l'Institut Coréen de l'Information sur les Brevets (KIPI) ont célébré, ce jour, le lancement officiel du système numérique de propriété industrielle en Tunisie, aboutissement d'un projet de modernisation conduit conjointement depuis 2023. Cet événement marque une étape déterminante dans la modernisation de l'administration tunisienne et dans le renforcement du partenariat de coopération internationale entre les deux pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités de haut rang, témoignant de l'importance accordée à ce projet par les deux gouvernements. Ont notamment pris part à cet événement Monsieur Slah Eddine Zouari, Ministre de l'Équipement et de l'Habitat, assurant la gestion par intérim du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Monsieur Nafâa Boutiti, Directeur Général de l'INNORPI, Son Excellence Monsieur Tae-won LEE, Ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, Madame Ilwoo NAM, Directrice de KOICA Tunisie, ainsi que Monsieur Byung Sam KANG, Président-Directeur Général de KIPI, accompagnés de leurs équipes respectives et de représentants des institutions partenaires tunisiennes et coréennes.

Un projet moderne et structurant

Initié en 2023 dans le cadre de la coopération pour le développement (ODA) de la KOICA, avec l'appui technique de la KIPI, ce projet quinquennal (2023-2027) vise à moderniser durablement l'administration de la propriété industrielle en Tunisie et à renforcer les capacités de l'INNORPI au bénéfice direct des usagers et de l'innovation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cinq nouveaux systèmes au service de l'administration et du public

Le projet a permis le développement de cinq systèmes numériques intégrés couvrant l'ensemble des services de la propriété industrielle : dépôt en ligne des marques, brevets et dessins et modèles, accès aux bases de données nationales, et gestion administrative interne de l'INNORPI. Ces outils permettent aux usagers entreprises, créateurs, chercheurs et inventeurs d'effectuer leurs démarches à distance, dans un cadre plus accessible et transparent.

Renforcement des capacités et transfert d'expertise

Parallèlement au volet technologique, un vaste programme de renforcement des capacités a été mené à travers des missions d'experts coréens, des ateliers stratégiques et des formations destinées aux agents de l'INNORPI, aux praticiens et au grand public. Le projet a également inclus la fourniture d'équipements informatiques pour garantir l'exploitation pérenne du système.

La cérémonie a également été marquée par la signature symbolique de remise du système et par une séance de présentation des résultats du projet, en présence des principaux partenaires institutionnels impliqués depuis les phases d'études préalables en 2020, dont, le Ministère de la Propriété Intellectuelle de la République de Corée, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, et le Ministère de l'Économie et de la Planification de la République Tunisienne.

Ce lancement marque une étape décisive dans la transformation numérique de notre administration publique. En modernisant les services de la propriété industrielle, nous créons les conditions d'un environnement plus favorable à l'innovation et à la compétitivité de l'économie tunisienne.

-- Monsieur Slah Eddine Zouari, Ministre chargé de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

« L'expérience de la République de Corée a démontré que la propriété industrielle joue un rôle fondamental dans la croissance économique et le progrès technologique. En protégeant les innovations et en valorisant la créativité, elle favorise l'investissement, stimule l'entrepreneuriat et contribue à la création d'emplois qualifiés.

-- Son Excellence Monsieur Tae-won LEE, Ambassadeur de la République de Corée en Tunisie.

Cette réalisation majeure marque une étape décisive dans la digitalisation des services en Tunisie. En offrant un accès plus rapide, plus fluide et plus sécurisé aux services numériques de l'INNORPI, cette plateforme s'impose comme un levier essentiel pour favoriser le transfert de technologies, encourager l'investissement, pérenniser les talents techniques tunisiens et soutenir l'essor des startups innovantes et des PME.

. -- Monsieur Nafâa Boutiti, Directeur Général de l'INNORPI.