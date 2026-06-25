Angola: Plus de 2 665 000 Angolais alphabétisés ces cinq dernières années

Nharêa ( — Deux millions 665 994 citoyens âgés de plus de 15 ans ont acquis des compétences en lecture et en écriture à travers le pays ces cinq dernières années, a annoncé lundi, le directeur national de l'Éducation des jeunes et des adultes (EJA), Evaristo Pedro.

Le responsable s'exprimait lors du séminaire de revitalisation de la Brigade d'alphabétisation de l'OMA « Deolinda Rodrigues », qui s'est tenu dans la municipalité de Nharêa, province de Bié.

Selon Evaristo Pedro, 68 % des personnes alphabétisées sont des femmes.

D'après le directeur de l'EJA, la lutte contre l'illettrisme progresse d'année en année, touchant un nombre croissant de personnes.

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Il a toutefois précisé que près de 4,5 millions de citoyens âgés de plus de 15 ans ne savent toujours ni lire ni écrire, une proportion plus élevée étant observée chez les femmes.

Lors de cet événement, Evaristo Pedro a annoncé que le ministère de l'Éducation mettra en place cette année un nouveau programme intitulé «Educação de segunda oportunidade » (Seconde Chance) afin de lutter contre la stigmatisation dont sont victimes certaines personnes, notamment celles vivant en milieu rural.

Il a précisé que l'objectif est de promouvoir une éducation plus inclusive, quel que soit l'âge.

À cette occasion, le directeur provincial de l'Éducation de Bié, Amado Leonardo André, a présenté des statistiques locales, indiquant que 48 858 élèves sont inscrits aux modules 1, 2 et 3 pour l'année scolaire en cours.

À son tour, la secrétaire générale de l'OMA, Emília Carlota Dias, a souligné qu'au cours des 15 dernières années, cette organisation féminine du MPLA a largement contribué à ce processus, en apprenant à lire et à écrire à 214 916 personnes.

Par exemple, durant l'année scolaire 2021-2022, 33 377 citoyens ont été alphabétisés par l'OMA, 31 250 en 2022-2023, 35 156 en 2023-2024 et 82 333 en 2024-2025.

À cet effet, 141 centres d'alphabétisation sont opérationnels dans les 21 provinces.

Organisé dans le cadre des journées politiques et patriotiques de l'OMA, l'événement s'est déroulé en présence de la première secrétaire du MPLA à Bié, Celeste Adolfo.

Les 21 secrétaires provinciales de l'OMA et les coordinatrices des brigades d'alphabétisation ont également participé à cet événement, placé sous le thème « Femmes angolaises : unies pour transformer les défis en réussites ».