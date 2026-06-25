Angola: La vaccination touche plus de 1,8 million de bovins au pays

Malanje — Le ministère de l'Agriculture et des Forêts prévoit de vacciner 1,8 million de têtes de bétail bovin en Angola dans le cadre de la campagne d'immunisation en cours, visant à lutter contre le charbon bactéridien, le charbon symptomatique, la péripneumonie contagieuse bovine et la dermatite nodulaire.

L'information a été communiquée mardi à Malanje par le directeur général de l'Institut des services vétérinaires (ISV), Capitão Cabonde, lors de la remise de vaccins et de moyens de transport au gouvernement provincial de Malanje.

Selon le responsable, la campagne, lancée le 30 avril de cette année, vise à protéger le cheptel national et à garantir la sécurité alimentaire à travers un contrôle rigoureux des maladies à fort impact économique et sanitaire.

Il a indiqué que la mobilisation de 520 techniciens vétérinaires permettra de couvrir les principales zones d'élevage du pays, afin d'assurer l'immunisation des animaux et de prévenir les épidémies susceptibles de menacer la subsistance des communautés rurales ainsi que le développement de l'agro-pastoralisme en Angola.

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Capitão Cabonde a souligné que la campagne couvrira l'ensemble du territoire national, en particulier les provinces de Cunene, Huíla, Huambo, Cuanza-Sul et Benguela, qui concentrent environ 80 % du cheptel bovin du pays.

Il a également affirmé que le processus de vaccination se déroule jusqu'à présent sans contraintes techniques ou logistiques, notant qu'à la différence du passé, marqué par des ruptures de stock de vaccins, les autorités sanitaires ont désormais amélioré l'approvisionnement.

Pour assurer le plein succès de l'initiative, il a enfin lancé un appel aux administrateurs municipaux et aux autorités traditionnelles afin de sensibiliser et mobiliser les éleveurs pour une large adhésion à la campagne de vaccination.