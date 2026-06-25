Angola: Higino Carneiro inculpé pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux

Luanda — Le Bureau du Procureur général de la République (PGR) a notifié mardi au général Francisco Higino Lopes Carneiro son inculpation pour des faits présumés de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux.

Selon un communiqué du parquet transmis à l'ANGOP, cette démarche a été effectuée par les services du ministère public auprès de la Chambre des crimes de droit commun de la Cour suprême, dans le cadre de la procédure pénale n° 46/19.

D'après les éléments versés au dossier, les faits reprochés remontent à la période durant laquelle Higino Carneiro exerçait les fonctions de gouverneur de l'ancienne province de Cuando-Cubango et assurait la gestion de ressources financières publiques.

Le parquet soutient que des fonds destinés au développement social et économique de la province auraient été utilisés à des fins personnelles, notamment pour la construction et l'exploitation d'infrastructures touristiques et hôtelières dans la région, au détriment des projets sociaux initialement prévus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son communiqué, le PGR réaffirme son engagement en faveur du respect de la légalité, de la protection de l'intérêt public et de l'État de droit. L'institution assure que l'ensemble des procédures est conduit dans le strict respect de la Constitution et des dispositions légales en vigueur.

Cette inculpation s'inscrit dans le cadre des efforts des autorités angolaises visant à renforcer la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et les flux financiers illicites.