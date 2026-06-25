Angola: Le ministre Téte António reçoit les lettres de créance du nouveau représentant de l'UNICEF

Luanda — Le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, a reçu mardi après-midi (23 juin) à Luanda les lettres de créance du nouveau représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Angola, Matthew William Cummins.

Selon une note reçue par l'ANGOP, la remise des documents s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, marquant le début officiel de la mission diplomatique du nouveau représentant de cette agence onusienne en Angola.

À cette occasion, le ministre Téte António a souhaité la bienvenue au nouveau représentant et a réaffirmé la volonté du gouvernement angolais d'approfondir sa coopération avec l'UNICEF.

Le ministre des Affaires étrangères a assuré que les portes du ministère des Affaires étrangères restaient ouvertes au dialogue et au partenariat pour le développement humain et le bien-être des enfants angolais.

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Cet événement s'est déroulé au cours d'une année particulièrement importante pour les relations entre l'Angola et l'UNICEF, l'institution célébrant 50 ans de présence et de coopération continues dans le pays.

Durant ces cinq décennies, l'organisation a joué un rôle déterminant dans le soutien aux politiques publiques axées sur la santé de l'enfant, la santé maternelle et infantile, l'éducation, la nutrition, l'accès à l'eau potable, l'assainissement de base et la protection des droits de l'enfant.

Le partenariat entre l'Angola et l'UNICEF a contribué à des progrès significatifs des indicateurs sociaux nationaux, grâce à la mise en oeuvre de programmes visant à réduire la mortalité infantile, à étendre la vaccination, à améliorer l'accès à l'éducation, à renforcer la protection sociale et à promouvoir les droits fondamentaux des enfants et des adolescents.

De son côté, Matthew Cummins s'est félicité de l'engagement du gouvernement angolais en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'enfant.

Le nouveau chef du bureau de l'UNICEF en Angola a rappelé que le pays a pris 11 engagements dans ce domaine et a réaffirmé la volonté de l'organisation de poursuivre sa coopération avec les autorités nationales, conformément aux priorités définies par le Comité exécutif.

Matthew Cummins a déclaré arriver à Luanda fort d'une connaissance approfondie du continent africain, ayant travaillé dans des pays comme le Sénégal et le Kenya.

Citoyen des États-Unis, Matthew William Cummins possède une solide expérience internationale dans les domaines de l'économie, des politiques sociales, des finances publiques et du développement humain.

Il est titulaire d'une maîtrise en économie internationale de l'École d'études internationales avancées (SAIS) de l'Université Johns Hopkins, à Washington D.C., et d'une licence en études internationales et sciences politiques de l'Université Pepperdine, en Californie.

Fort de plus de 20 ans d'expérience professionnelle, il a occupé des postes à haute responsabilité au sein d'organisations internationales de premier plan, avec une expertise particulière sur le continent africain.

À l'UNICEF, il a cumulé 14 années d'expérience, notamment en tant que spécialiste des finances publiques au bureau de l'organisation aux États-Unis, où il a créé le pôle technique de gestion des finances publiques à l'échelle mondiale.

Par la suite, il a occupé le poste de conseiller régional en politiques sociales pour l'Afrique de l'Est et australe, basée au Kenya, avec la responsabilité de 21 pays de la région.

Avant sa nomination en Angola, le diplomate était conseiller en politiques sociales et en économie de la santé au Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, basé à Dakar, au Sénégal, où il était également économiste en chef pour 23 pays.

Son parcours professionnel comprend également des responsabilités à la Banque mondiale, où il a géré un portefeuille de projets de développement rural d'une valeur de 750 millions de dollars américains, couvrant l'Argentine, le Brésil et le Paraguay.

Il a également travaillé pour le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), contribuant à l'élaboration du Rapport sur le développement humain.