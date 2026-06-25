Burkina Faso: Journées scientifiques de la Police nationale - Des réflexions pour renforcer les potentialités technologiques

La première édition des journées scientifiques de la Police nationale se tient du 24 au 26 juin 2026 à Ouagadougou. L'objectif est de réfléchir à des solutions endogènes pour renforcer l'efficacité des forces de sécurité face au terrorisme et à la criminalité organisée.

Pour faire face à la menace terroriste et la criminalité liée aux nouvelles formes de délinquance, les méthodes classiques d'intervention doivent être renforcées par des approches fondées sur la science et la technologie. Fort de cette vision, le ministère de la Sécurité organise les journées scientifiques de la police nationale pour la première fois, du 24 au 26 juin 2026 à, Ouagadougou. Placé sur le thème : « Sciences, innovation et souveraineté technologique : quels leviers pour une police moderne et plus efficace ?» L'événement se veut un cadre de mutualisation des intelligences pour des actions de police plus efficientes.

Au cours des journées scientifiques de la police nationale, plusieurs communications vont être présentées. L'une d'elles va porter sur « la valorisation des résultats de la recherche scientifique au profit de la sécurité des personnes et des biens : articulation entre universités, centres de recherche et forces de sécurité » et une autre sur « l'innovation technologique endogène : Comment les startups et les industries locales peuvent-elles réinventer les équipements de terrain et la logistique des forces de sécurité ? ». Selon le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, la police scientifique doit désormais occuper une place centrale dans cette nouvelle dynamique.

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« Elle ne saurait être un simple service d'appui. Elle doit devenir un maillon vivant et déterminant de l'action policière, capable de soutenir l'enquête, d'orienter la décision opérationnelle et de renforcer l'efficacité de la réponse sécuritaire », a-t-il déclaré. En outre, de l'avis du ministre de la Sécurité, l'exploitation des données, l'intelligence artificielle, les systèmes d'information sécurisés, les technologies de surveillance et les outils numériques constituent des atouts pour une police moderne.

Il a ajouté que leur maîtrise participe directement à la réalisation de l'ambition de construire une sécurité souveraine, intelligente et visionnaire du Burkina Faso. « Cette ambition rejoint les objectifs de la réforme de la police de proximité qui vise à améliorer durablement la qualité du service public de sécurité, renforcer la confiance de la population et accroître la performance opérationnelle de nos forces », a renchéri Mahamoudou Sabna.

Répondre efficacement aux défis sécuritaires

Le ministre de la Sécurité a également fait savoir que la souveraineté technologique se construit par l'investissement dans le capital humain, la recherche appliquée, l'innovation locale et le développement de partenariats solides entre les acteurs de la sécurité et le monde académique. Pour le parrain de ces journées scientifiques, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, cette activité représente une réelle opportunité pour que la science chemine à côté de la sécurité afin de répondre aux aspirations profondes de la société.

« Il est plus que temps que les chercheurs, les enseignants-chercheurs et tous les autres acteurs, puissent travailler main dans la main avec la sécurité pour relever les nouveaux défis du moment », a-t-il déclaré. Adjima Thiombiano a invité tout le monde de la recherche scientifique, de l'innovation et de la technologie à faire le déplacement de l'École nationale de police pour comprendre les défis sécuritaires du moment, mais surtout mesurer leur apport pour pouvoir véritablement permettre au peuple burkinabè de retrouver la paix et la sécurité.

Le directeur général de la Police nationale, Thierry Dofizouho Tuina, a salué ces la tenue de ces journées, parce que l'institution doit s'arrimer à la révolution scientifique et technologique afin d'en tirer des moyens pour répondre efficacement aux défis sécuritaires. Il a déclaré que les recommandations issues des journées scientifiques de la Police nationale serviront de feuille de route pour la modernisation technologique de l'institution policière, face à l'urgence d'adapter les réponses opérationnelles aux évolutions de la menace.