Afrique de l'Ouest: Promotion de la résilience au sein de l'AES - Des pièces de théâtre remises à des radiodiffusions

La compagnie Danthemuz a remis des pièces de théâtre radiophoniques aux radios partenaires du projet « La guerre, les femmes et la paix », vendredi 19 juin 2026, à Ouagadougou.

Le projet « La guerre, les femmes et la paix », initié par la compagnie Danthemuz met en lumière des textes d'auteures africaines traduits en trois langues nationales notamment en mooré, dioula et fulfuldé. Il vise à diffuser des messages de résilience et de cohésion sociale à travers les pays membres de la Confédération de l'alliance des Etats du sahel (AES). La compagnie Danthemuz, porteur du projet a remis symboliquement les pièces de théâtre radiophoniques aux radios partenaires pour diffusion sur les antennes locales et communautaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Elles ont été écrites par trois auteures qui apportent ainsi leur vision de la situation que traverse l'Alliance des Etats du Sahel (AES) depuis plus d'une décennie à travers des sketches radiophoniques, il s'agit de Habibatou Diarra du Mali avec la pièce « Le rêve qui voulait naître », Natyra Ibrahim du Niger avec « Enfin l'aube » et Rihanata Ilboudo du Burkina Faso avec « Parlons-nous ». Selon le secrétaire général de La compagnie Danthemuz, Vincent Bazié, le projet « La guerre, les femmes et la paix », est né de la nécessité de poursuivre les actions de sensibilisation, malgré les contraintes sécuritaires qui limitent les représentations théâtrales dans certaines localités.

« Nous avons donc réfléchi à un projet capable de toucher les populations autrement, tout en mettant en lumière le rôle des femmes dans les dynamiques de paix », a-t-il poursuivi. Pour lui, cette diffusion régionale permettra de toucher un public diversifié, notamment les populations vivant dans les zones rurales et vulnérables. Le projet a été soutenu par la coopération suisse et financé à hauteur de 7, 97 millions FCFA par le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme , à travers le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT).

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Lancé en décembre 2025, le projet « La guerre, les femmes et la paix », a franchi une étape importante en février 2026 et a permis d'harmoniser les informations et d'engager un travail de lecture et d'adaptation autour de trois oeuvres. Le représentant du FBDES-Toogo (Fonds burkinabè de développement économique et social), Sayba Naon, a salué la pertinence de l'initiative et a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus. Pour lui, ce travail, en plus de contribuer au des bénéficiaires, motive les partenaires. « Avec des messages d'espoir, de vivre-ensemble et de solidarité, le projet entend ainsi garder la flamme d'un avenir meilleur des peuples des trois pays de l'AES », a conclu la réalisatrice du projet Laure Guiré.