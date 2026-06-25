Le comité d'organisation du forum africain des technologies de la santé, sécurité et bien-être au travail (AFRISST) a annoncé au cours d'une conférence de presse, le mercredi 24 juin 2026, la tenue de la première édition prévue, du 2 au 4 juillet 2026, à Ouagadougou.

Ouagadougou abritera, du 2 au 4 juillet 2026, la première édition du forum africain des technologies de la santé, sécurité et bien-être au travail (AFRISST) autour du thème, « Innovations technologiques en santé sécurité au travail : défis et perspectives pour un développement durable des entreprises en Afrique ». En prélude à cet évènement, le comité d'organisation a dévoilé à la presse, ce mercredi 24 juin 2026, à Ouagadougou, les ambitions et les innovations majeures de ce forum.

Au programme de la première édition de l'AFRISST, il est prévu huit conférences de haut niveau, des panels qui seront animés par des experts, des ateliers pratiques, ainsi que des rencontres B2B destinées à favoriser la collaboration et les opportunités d'affaires.

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Pour le président du comité d'organisation, Dr Sounkalo Djibo, le forum ambitionne de devenir le carrefour africain de référence dédié à la promotion de la santé, de la sécurité au travail et de valorisation des innovations technologiques dans ce domaine. En outre, a-t-il relevé, l'AFRISST entend créer un espace unique de dialogue, d'apprentissage et de partage d'expériences. C'est pourquoi, il a invité les institutions publiques, les entreprises, les universités et les médias à rejoindre cette dynamique.

Il a rappelé que l'Afrique connaît depuis plusieurs années, une dynamique de croissance et de transformation économique dans les secteurs de l'industrie, des mines, de l'agriculture, des transports, du bâtiment, des télécommunications et des services. Cette évolution, a-t-il estimé, s'accompagne de défis considérables liés à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Chaque jour, a-t-il regretté, des millions de travailleurs exercent dans des environnements exposés à des risques physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques ou psychosociaux. L'industrie minière, a-t-il précisé, est l'un des secteurs où il y'a plus d'accidents avec 9,6 accidents par million d'heures de travail.

Interrogé, le Dr Sounkalo Djibo a expliqué que les innovations technologiques concernent notamment l'intelligence artificielle, les outils connectés aux équipements de protection individuelle tels que les casques, les gants et les gilets. « Le télétravail constitue également une innovation qui peut affecter positivement ou négativement les conditions de travail », également a-t-il ajouté.

S'agissant de l'approche santé-sécurité et bien-être au travail, Dr Sounkalo Djibo a soutenu que le capital humain est important dans toute entreprise. C'est pourquoi, a-t-il laissé entendre, ce forum entend sur pencher sur tout ce qui est accidentologie, bien-être mental, psychologique et risques psychosociaux, en vue de participer à la productivité et à l'efficacité des entreprises. -