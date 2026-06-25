Angola: Luanda accueille le Forum international des femmes pour la paix et la démocratie

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, accueillera les 9 et 10 juillet le IIe Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, une initiative du Président de la République, João Lourenço.

L'information a été communiquée ce mercredi par le porte-parole de la Commission multisectorielle de la Biennale de Luanda, Nuno Caldas, lors du lancement officiel de la conférence. Ce Forum international vise, entre autres objectifs, à aider l'État angolais et ses partenaires internationaux à renforcer le rôle des femmes dans la promotion et la consolidation de la paix, d'une culture de non-violence, de la sécurité, de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement durable en Afrique.

Nuno Caldas a déclaré que l'événement a pour but d'identifier des solutions aux défis liés à la participation des femmes aux processus de développement et de renforcer le réseau de coopération entre les gouvernements, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile.

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Selon la source, le Forum se tiendra à un moment particulier, marqué par la célébration du 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité, un instrument qui reconnaît le rôle central des femmes dans la prévention et le règlement des conflits, la médiation, la consolidation de la paix et les processus décisionnels.

Nuno Caldas a également mentionné que cette initiative est conforme aux objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, du Programme des Nations Unies pour les femmes, la paix et la sécurité, ainsi qu'aux instruments africains et internationaux visant à promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes.

Il a été souligné que l'Angola et l'Union africaine réaffirment leur engagement à promouvoir la paix, la démocratie, l'égalité des genres et le développement inclusif, reconnaissant le rôle fondamental des femmes dans la construction de sociétés plus justes, stables et prospères.

Sous le thème « Transformer l'Afrique, autonomiser les femmes et renforcer leur leadership pour la paix et le développement inclusif sur le continent », le IIe Forum international constitue une plateforme de réflexion stratégique, de partage d'expériences et de mobilisation d'actions concrètes en faveur de l'autonomisation des femmes et de la consolidation de la paix sur le continent africain, selon la source. Il convient de rappeler que la première activité de ce type s'est déroulée en mai 2023, dans le cadre de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence.