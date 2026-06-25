Angola: Le ministre de la Planification met en avant les atouts du projet AgriConnect

Luanda — Le projet « Compact AgriConnect » marque une nouvelle étape dans la transformation du secteur agricole angolais et la modernisation de l'économie nationale, a déclaré ce mercredi à Luanda le ministre de la Planification, Victor Hugo Guilherme.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement de cette initiative régionale de la Banque mondiale, le responsable a indiqué que le projet, qui sera mis en oeuvre entre 2026 et 2030, se concentrera sur les corridors de Lobito et de Malanje, avec pour objectif de dynamiser les filières stratégiques telles que les céréales, le café, les fruits, l'élevage et la sylviculture. Selon le ministre, l'initiative prévoit le renforcement des infrastructures agricoles, du stockage et de la logistique, avec un impact direct sur la création d'emplois, la réduction des pertes et l'amélioration de l'efficacité productive.

« En rejoignant cette initiative, l'Angola modernise non seulement son secteur agricole, mais transforme également sa planification, son organisation et son exécution », a souligné le ministre, ajoutant que cette action renforce l'engagement du gouvernement en faveur de la sécurité alimentaire et de la diversification économique. Victor Guilherme a indiqué que le processus d'adhésion au projet a débuté en juillet 2025, plaçant ainsi l'Angola parmi les pionniers africains de cette initiative mondiale.

Le responsable a précisé qu'« AgriConnect » fonctionne comme une plateforme numérique intégrée visant à rapprocher les producteurs des marchés, des institutions financières et des services publics.

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Croissance du secteur

Dans son discours, le ministre a présenté des indicateurs illustrant l'évolution du secteur au cours des cinq dernières années, soulignant que le segment agriculture, élevage et sylviculture a progressé, en moyenne, de près de 5 %.Victor Guilherme a noté que, grâce à cette performance, le poids de l'agriculture dans la structure économique de l'Angola est passé de 14,6 % en 2021 à 19,1 % en 2025. Malgré cette croissance, il a reconnu l'existence de défis tels que la fragmentation des chaînes de valeur, l'accès limité aux marchés, au financement et aux technologies, ainsi que l'intégration insuffisante des petits producteurs dans l'économie formelle.

À l'échelle mondiale, il a souligné que ce pacte vise à assurer la transition d'une agriculture de subsistance vers des systèmes durables et axés sur le marché, dans le but d'améliorer les conditions de vie d'environ 300 millions d'agriculteurs dans le monde et de créer des opportunités d'emploi pour les femmes et les jeunes d'ici 2030. Le lancement du projet s'est déroulé en présence du ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isac dos Anjos, du directeur régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, ainsi que de représentants d'institutions financières, du secteur privé et d'organisations de producteurs.