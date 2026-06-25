Angola: Luanda encaisse 16,8 milliards de kwanzas en cinq mois

Luanda — La province de Luanda a encaissé 16,8 milliards de kwanzas de recettes propres de janvier à mai de cette année, soit une augmentation de plus de six milliards par rapport à la même période l'an dernier, a annoncé mercredi la déléguée aux finances, Roberta Malaquias.

Intervenant lors d'une table ronde sur « La politique fiscale en Angola et la dette publique », dans le cadre du 1er Congrès municipal sur la production locale, elle a expliqué que le gouvernement provincial de Luanda avait contribué à hauteur de 28 % et les administrations municipales à hauteur de 62 %. Selon la responsable, les concessions foncières, la fourniture de services divers et les amendes ont été les principaux moteurs de recettes.

Il a été annoncé que la municipalité d'Ingombota avait encaissé le montant le plus élevé, avec une contribution de 2,17 milliards de kwanzas, tandis que Mussulo et Mulenvos figuraient parmi les municipalités ayant encaissé le moins de recettes, avec 0,20 milliard de kwanzas chacune. Organisé par la municipalité de Viana, ce congrès de quatre jours vise à dynamiser l'écosystème entrepreneurial, à favoriser les échanges d'idées et à créer un lien direct entre les projets émergents et le marché. Intitulé Viana Business Awards (VBA), l'événement réunit des représentants des pouvoirs publics, du monde des affaires et de la finance, ainsi que des entrepreneurs.