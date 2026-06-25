Afrique: João Lourenço félicite le Mozambique pour ses 51 ans d'indépendance

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a félicité le peuple et le gouvernement du Mozambique à l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance du pays, célébré le 25 juin.

Dans un message adressé à son homologue mozambicain, Daniel Chapo, le chef de l'État angolais a transmis, au nom de l'Exécutif angolais et en son nom propre, ses voeux de prospérité au peuple mozambicain, selon le Service de presse de la Présidence de la République. João Lourenço a souligné que l'Angola et le Mozambique partagent un passé commun et une trajectoire fondée sur des relations de solidarité et de coopération, renforcées au profit du progrès et du développement des deux pays.

L'homme d'État angolais a également mis en avant les liens d'amitié et de compréhension qui unissent les deux États, lesquels favorisent l'approfondissement de la coopération dans les domaines politique, économique et social. Dans son message, João Lourenço a également souhaité santé, succès et prospérité au Président Daniel Chapo et au peuple de la République du Mozambique.