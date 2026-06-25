Angola: Le président du Parlement investit le nouvel médiateur

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a investi ce mercredi (24 juin) le nouveau Médiateur de la République, João Manuel Francisco, pour un mandat de cinq ans.

João Francisco, qui remplace Florbela Araújo à ce poste en raison de la fin de son mandat, était auparavant inspecteur général de l'administration de l'État. Lors de la cérémonie d'investiture, le président de l'Assemblée nationale a salué le travail accompli par la Médiatrice sortante, Florbela Rocha Araújo, au cours de ses cinq années de mandat. Selon le parlementaire, la contribution de la magistrate restera gravée dans l'histoire du Bureau du Médiateur, ayant contribué à consolider et à renforcer l'institution dans l'accomplissement de sa mission constitutionnelle.

« Elle a laissé un héritage qui a contribué et continuera de contribuer au développement du Bureau du Médiateur », a-t-il déclaré. Adão de Almeida a également souligné que le Bureau du Médiateur joue un rôle essentiel dans la réalisation des droits, libertés et garanties fondamentaux des citoyens, en constituant un mécanisme important pour les rapprocher de l'Administration publique. À cette occasion, il a également félicité João Manuel Francisco pour son élection au poste de Médiateur et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Adão de Almeida a estimé que le nouveau nommé possédait les qualifications requises pour exercer ses fonctions avec succès, soulignant son parcours professionnel et son expérience. « Nous sommes certains que le Dr João Manuel Francisco possède toutes les qualifications nécessaires pour s'acquitter de ces fonctions avec brio », a-t-il déclaré.

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Le président du Parlement a également réaffirmé la volonté de l'Assemblée nationale de maintenir une collaboration institutionnelle permanente avec le Bureau du Médiateur, afin de renforcer cette institution et de promouvoir les droits des citoyens. « Le Médiateur est une figure essentielle de notre système constitutionnel, un maillon fondamental de la relation entre les citoyens et l'Administration publique », a-t-il insisté.

Nouveau Médiateur

S'adressant à la presse, João Manuel Francisco a expliqué que le rôle du Médiateur consiste à formuler des recommandations et à élaborer des actions avec les institutions publiques afin de garantir la protection des droits des citoyens. Selon ce responsable, l'institution ne remplace pas les organes de l'État et n'assume pas de fonctions décisionnelles, mais travaille en collaboration avec les entités compétentes pour aider à résoudre les problèmes soulevés par les citoyens.

« Le Médiateur collabore avec les institutions, aide les citoyens à résoudre leurs problèmes et non à en créer de nouveaux », a-t-il déclaré. Il a également souligné que le Médiateur exerce une autorité essentiellement morale et intellectuelle, cherchant à faciliter le dialogue entre les citoyens et l'administration publique en cas de situation d'illégalité ou d'abus de pouvoir. Concernant l'accès des citoyens aux services du Bureau du Médiateur, notamment dans les régions les plus reculées du pays, il a plaidé pour le recours aux nouvelles technologies et le renforcement du réseau de services locaux du Médiateur.

Le responsable a expliqué que les délégués provinciaux ont pour mission de recevoir les signalements et les plaintes des citoyens, puis de les transmettre aux instances compétentes pour examen. « Le rôle du Médiateur est d'aller là où se trouvent les citoyens », a-t-il souligné.

Profil

João Manuel Francisco, originaire de la province de Malanje, est avocat et professeur d'université. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université indépendante de Lisbonne, d'un master en sciences juridiques et politiques de l'Université autonome de Lisbonne, et a suivi une formation complémentaire en droit et sciences politiques dans des universités portugaises et espagnoles.

Tout au long de sa carrière, il a été doyen de la faculté de droit et vice-recteur de l'Université indépendante d'Angola, ainsi que professeur à l'Université Agostinho Neto, où il enseigne le droit constitutionnel, le droit administratif et les sciences politiques. João Manuel Francisco a également été directeur national du droit d'auteur et des droits voisins au ministère de la Culture. Il est l'auteur d'ouvrages et d'articles sur le droit, les droits de l'homme et le système politique angolais, et participe régulièrement à des conférences et débats universitaires nationaux et internationaux.