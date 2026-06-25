Afrique: Mondial 2026 - Les Lions en partance pour Toronto

New Jersey (États-Unis) — L'équipe nationale de football du Sénégal a quitté ce mercredi, peu après 13h30(17h30) son camp de base de l'hôtel Hyatt Regency de New Brunswick (Etats-Unis) pour se rendre à l'aéroport de Newark, où elle prendra un vol pour Toronto (Canada) dans le cadre de son troisième match de groupe, a constaté l'APS.

Les joueurs de l'équipe nationale et la délégation officielle quittent l'aéroport de Newark vers 15 heures (18 heures) pour se rendre à Toronto.

La durée du vol Newark -Toronto est estimée à 1h30.

Les Lions ne vont pas effectuer d'entraînement cet après-midi à leur arrivée à Toronto.

Les Lions, battus lors de leurs deux premiers matchs de groupe par la France (1-3), puis par la Norvège (2-3), peuvent encore espérer se qualifier parmi les meilleurs troisièmes.

Pour cela, ils devront s'imposer avec un écart d'au moins trois buts face aux Irakiens.

La rencontre Sénégal -Irak est prévue vendredi à 19h.