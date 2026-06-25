Angola: Le ministre Téte António reçoit le président de l'Institut Brésil-Afrique

24 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/LUZ

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères, Téte António, a reçu lundi le président de l'Institut Brésil-Afrique au siège diplomatique angolais à Luanda, une rencontre de courtoisie visant à renforcer la coopération bilatérale.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des relations entre l'Angola et le Brésil et témoigne de l'intérêt commun à promouvoir des initiatives contribuant au développement économique, social et institutionnel des pays du Sud, par le dialogue, le partage des connaissances et la mise en place de partenariats stratégiques.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les initiatives visant à renforcer la coopération entre les institutions angolaises et brésiliennes, en particulier la coopération Sud-Sud et l'approfondissement des partenariats dans les domaines d'intérêt commun.

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À cette occasion, le président de l'Institut Brésil-Afrique a officiellement invité le ministre Tete António à participer, en tant que conférencier invité, à l'édition 2026 du Forum Brésil-Afrique, qui se tiendra les 11 et 12 novembre à São Paulo, au Brésil. Le ministre angolais des Affaires étrangères a remercié pour l'invitation et a confirmé sa participation à l'événement.

Le Forum Brésil-Afrique 2026 réunira des représentants du Brésil, de pays africains et d'autres régions du monde, notamment des membres de gouvernements, des chefs d'entreprise et des représentants du monde universitaire, afin de promouvoir le renforcement de la coopération internationale, l'échange d'expériences et la recherche de solutions pour un développement durable.

L'édition 2026 mettra l'accent sur le renforcement des partenariats stratégiques entre l'Afrique et le Brésil, la promotion des échanges de connaissances, l'attraction des investissements, l'innovation, la sécurité alimentaire, la transition énergétique, la transformation numérique et le développement durable. L'événement vise également à consolider les liens historiques et culturels qui unissent le Brésil et le continent africain, en multipliant les opportunités de coopération économique et institutionnelle susceptibles de générer des avantages mutuels et de contribuer au développement inclusif des pays participants.

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