Angola: Le pays rejoint la plateforme internationale d'investissement touristique des Nations Unies

Luanda — L'exécutif angolais a récemment officialisé l'adhésion de l'Angola en tant que cofondateur de la nouvelle plateforme mondiale de l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme (ONUT), baptisée « UNT-PASS », visant à promouvoir les investissements touristiques internationaux.

Cette décision, autorisée par le décret présidentiel n° 247/26 du 22 juin, place l'Angola parmi les pionniers de la construction d'une nouvelle plateforme multilatérale destinée à faciliter l'accès des investisseurs institutionnels du monde entier aux projets touristiques, selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP ce mercredi. Cet acte, qui officialise la participation du pays à cette initiative internationale, aux côtés des Émirats arabes unis (EAU), renforce la position de l'Angola comme l'un des pays moteurs de la transformation du tourisme en Afrique.

En devenant le premier pays africain à accéder au statut de cofondateur d'UNT-PASS, l'Angola consolide sa position d'acteur majeur du développement du tourisme africain et affirme sa volonté de contribuer activement à l'élaboration des solutions qui façonneront l'avenir du secteur du tourisme sur le continent. Cette initiative témoigne également de l'engagement du pouvoir exécutif angolais à diversifier l'économie, à attirer les investissements privés et à améliorer durablement les ressources touristiques nationales.

Plus qu'une simple plateforme de promotion, UNT-PASS permettra à l'Angola de structurer et de présenter ses principaux projets touristiques selon les normes internationales d'investissement, les rendant ainsi plus attractifs pour les banques multilatérales de développement, les fonds souverains et les investisseurs privés internationaux, indique la note.

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Cette décision contribuera également à transformer les opportunités touristiques en projets finançables, renforçant ainsi la capacité de l'Angola à mobiliser des capitaux privés pour le développement des infrastructures, des entreprises touristiques et de nouveaux pôles de croissance économique. Selon les estimations d'ONU Tourisme, les projets prioritaires actuellement identifiés pour intégration à la plateforme représentent un potentiel d'investissement de plus de 950 millions d'euros.

Leur structuration et leur promotion, via UNT-PASS, accroîtront considérablement la visibilité internationale de ces opportunités et faciliteront l'accès aux investisseurs capables d'en soutenir la réalisation. L'intégration de l'Angola à UNT-PASS s'inscrit dans la continuité du renforcement de la coopération stratégique entre le pays et ONU Tourisme.

Par cette initiative pionnière, l'Angola renforce sa position de destination d'investissement touristique de premier plan en Afrique et s'impose comme l'un des pays qui contribuent à façonner et à définir l'avenir du tourisme africain, contribuant ainsi à une plus grande présence du continent dans les grandes initiatives internationales de développement et d'investissement.