Angola: Le MAT ouvre les inscriptions pour les brigadiers du registre électoral

24 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le ministère de l'Administration du Territoire (MAT) a ouvert, mardi, les inscriptions pour le recrutement de brigadiers appelés à intégrer les Brigades de mise à jour des données (BAD), dans le cadre du processus d'enregistrement électoral 2026/2027.

Selon un communiqué du ministère, les candidatures sont ouvertes du 23 juin au 5 juillet 2026 et visent à pourvoir les postes vacants sur l'ensemble du territoire national. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire via le Portail des candidatures publiques ou directement auprès des administrations municipales. Pour postuler, les candidats doivent fournir une carte d'identité ou une carte d'électeur, un certificat de niveau d'études ainsi que l'IBAN de leur compte bancaire.

Le ministère précise que les données soumises feront l'objet d'une validation centralisée et que, en cas d'irrégularités, les candidats seront notifiés afin de procéder aux corrections nécessaires. La constitution de ces Brigades de mise à jour des données s'inscrit dans le cadre du processus d'actualisation des données des citoyens majeurs avec valeur de preuve de vie, lancé le 15 juin, dans la perspective des élections générales de 2027. Le ministère de l'Administration du Territoire a réaffirmé son engagement en faveur de la transparence, de l'impartialité et de la crédibilité du processus, appelant les citoyens concernés à participer activement.

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