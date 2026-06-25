Angola: Des entreprises indiennes embauchent 150 000 Angolais

Viana — Le président de la communauté indienne en Angola, Nilesh Menta, a déclaré ce mercredi à Luanda que des entreprises indiennes ont garanti 150 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects à des citoyens angolais.

Il s'exprimait en marge du 1er Congrès municipal de la production locale, axé sur le renforcement de l'écosystème entrepreneurial, le partage d'idées et la mise en relation directe des projets émergents avec le marché. Selon l'homme d'affaires, en Angola, les Indiens investissent dans divers secteurs, tels que la pharmacie, l'industrie, l'agriculture, l'hôtellerie, le tourisme, le commerce, etc., avec un total de quatre mille entrepreneurs à Viana. Nilesh Menta a reconnu que l'Angola présente un fort potentiel d'investissement, raison pour laquelle il a invité d'autres entrepreneurs indiens à investir dans le pays avec le soutien de l'État angolais.

Il a jugé ce forum satisfaisant, une initiative qui rassemble des acteurs coopérant pour le développement de la région. A son tour, la femme d'affaires chinoise Teresa Texi Gao s'est félicitée de la tenue de ce congrès, car elle travaille dans la municipalité de Viana avec le soutien de l'administration. La comptable des entreprises chinoises à Luanda a également souligné que cette activité contribue à la croissance de nombreux commerçants étrangers, la politique angolaise étant « très favorable ».

Le congrès, baptisé Viana Business Awards (VBA), a été ouvert aujourd'hui par le vice-gouverneur de Luanda chargé du secteur économique, Jorge Minguês. Ce forum, d'une durée de trois jours, réunit des représentants du gouvernement, des acteurs du monde des affaires et de la finance.

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Parmi les sujets abordés figurent la politique budgétaire angolaise et la dette publique, l'état actuel de la diversification économique et les perspectives de modernisation du système financier, ainsi que l'agro-industrie comme facteur déterminant à Viana : production, transformation et commercialisation. Le programme prévoit également des discussions sur la réduction des importations, l'hôtellerie et le tourisme - une option pertinente pour Viana -, les investissements étrangers, la coopération commerciale et les infrastructures de développement.