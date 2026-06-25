Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Le pays et le HCR préoccupés par la situation des réfugiés

24 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

La situation des réfugiés, particulièrement ceux venus de la République centrafricaine, a été au coeur de l'entrevue entre la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie-France Hélène Lydie Pongault, et le chef du Bureau national du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Bienvenu Lilian Ngombe.

« Nous avons échangé, entre autres, sur la question de la plateforme aux solutions des Centrafricains. C'est ce sujet qui nous tient à coeur. Il était normal que nous rapprochions de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire pour non seulement lui faire état des avancées mais aussi recueillir ses orientations », a expliqué le chef de bureau du HCR.

La protection, la prise en charge sociale et humanitaire, les opérations de rapatriement volontaire menées dans le respect des principes humanitaires et engagements internationaux du Congo, autant de problématiques qui ont meublé les échanges entre les deux personnalités. Le gouvernement et le HCR ont réaffirmé leurs engagements de poursuivre leur coopération en faveur de la protection et de l'assistance aux réfugiés.

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