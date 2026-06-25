Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Le collège intersyndical alerte sur un retour à la grève

24 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le collège intersyndical de l'Université Marien-Ngouabi a siégé, le 23 juin à Brazzaville, pour faire le point sur la suite des négociations entreprises avec le gouvernement afin de stabiliser les conditions sociales des enseignants de cette institution.

Il ressort de cette rencontre que les solutions proposées lors des dernières négociations en vue de sortir de la crise sont restées insuffisantes, les paiements effectués ne couvrant pas l'intégralité des arriérés. « Bien que le gouvernement ait procédé au paiement de trois mois de salaires, les écarts subsistent », a-t-il expliqué.

Sur ce point, le collectif a lancé un ultimatum au gouvernement. Il exige le paiement immédiat des mois d'août et septembre 2024 et mars, avril, mai, juin 2026. Le collège intersyndical demande, en outre, le paiement d'au moins deux années d'heures diverses dues et de vacations ainsi que la signature d'un nouveau protocole d'accord, gage d'une paix sociale à l'Université Marien-Ngouabi.

Les syndicalistes appellent à la résolution des problèmes susmentionnés dans les plus brefs délais, faute de quoi, ils tiendront le gouvernement responsable de la prochaine grève à l'université.

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