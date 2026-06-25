Angola: Téte António salue la contribution des femmes au renforcement de la diplomatie

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a salué mercredi à Luanda l'engagement et la compétence des femmes dans la consolidation de la diplomatie angolaise ainsi que dans l'affirmation de l'Angola au sein de la Communauté internationale.

Cette position a été exprimée dans un message parvenu à l'ANGOP à l'occasion de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, célébrée chaque année le 24 juin et instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2022. Dans cette note, le ministre a souligné que cette journée constitue une occasion de reconnaître le rôle fondamental des femmes dans la promotion du dialogue, de la paix, de la coopération internationale et de la compréhension entre les peuples, tout en réaffirmant l'engagement mondial en faveur de l'égalité de genre dans les espaces de décision diplomatique.

Il a ajouté que la femme angolaise a démontré, au fil des années, des qualités remarquables de leadership, de professionnalisme, de résilience et de capacité de négociation, assumant un rôle de plus en plus déterminant dans la défense des intérêts nationaux et la mise en œuvre de la politique étrangère de l'Angola. Selon Téte António, la présence et la contribution des femmes dans les différents domaines de la diplomatie enrichissent l'action extérieure de l'État et renforcent les valeurs d'inclusion, de diversité et d'excellence devant guider le service diplomatique.

Dans son message, le ministre a également rendu hommage aux diplomates angolaises ainsi qu'à toutes les femmes qui servent le pays dans les relations internationales, soulignant que leur engagement quotidien constitue une source d'inspiration pour les générations futures et une contribution essentielle au développement durable, à la paix et à la coopération entre les nations.

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