Angola: La Médiatrice de Justice salue la coopération avec la Cour constitutionnelle

23 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — La Médiatrice sortante, Florbela Rocha Araújo, a salué mardi l'étroite collaboration entre son institution et la Cour constitutionnelle, lors d'un discours d'adieu à la présidente de cette dernière, Laurinda Jacinto Prazeres.

Cette rencontre s'est déroulée à la fin du mandat de Florbela Rocha Araújo, qui a profité de l'occasion pour remercier la présidente de la Cour constitutionnelle de son soutien et de sa disponibilité sur les questions d'intérêt commun. La Médiatrice a souligné le partenariat institutionnel qui unit les deux institutions, fondé sur le respect mutuel, un dialogue permanent et un engagement commun à défendre les droits, libertés et garanties des citoyens.

À l'occasion, Florbela Rocha Araújo a également salué la contribution de Laurinda Jacinto Prazeres à l'amélioration des conditions de travail au sein du Bureau du Médiateur de Justice, notamment l'agrandissement des locaux et la création de meilleures conditions de travail pour les employés. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère de cordialité et de reconnaissance mutuelle, et les deux entités ont réaffirmé l'importance de la coopération institutionnelle pour la promotion de la justice et la protection des droits des citoyens.

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