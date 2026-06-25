Angola: Lunda-Sul se dote de parcs photovoltaïques

24 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par QB/JW/DC/SB

Cacolo — Huit nouveaux parcs photovoltaïques seront construits dans les prochains mois dans huit communes de Lunda-Sul, a annoncé ce mercredi à Cacolo le ministre de l'Administration du Territoire, Daniel Neto.

Lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite à Cacolo, le gouvernant a indiqué que la cérémonie de pose de la première pierre des premiers parcs photovoltaïques de Cacolo et Muconda aura lieu prochainement. Il a précisé que le terrain nécessaire à la construction et les documents requis sont déjà en possession du ministère de l'Énergie et de l'Eau. Daniel Neto a également déclaré que, dans certains endroits, les parcs photovoltaïques seront associés à des systèmes de collecte et de distribution d'eau, afin de pallier les pénuries d'eau dans les foyers.

Il a souligné que l'Exécutif poursuivra ses efforts pour que la population bénéficie d'une bonne gouvernance. Daniel Neto a également mis en lumière les projets en cours dans la région, notamment la construction du système de captage et de traitement des eaux pour les municipalités de Saurimo et de Dala. Le ministre de l'Administration du Territoire, accompagné du gouverneur de Lunda-Sul, Gildo Matias, a oeuvré pendant deux jours dans les municipalités de Muconda et de Cacolo, où il a inauguré deux systèmes de captage et de traitement des eaux.

Ces deux installations, d'une capacité respective de 200 m³ (Cacolo) et de 120 m³ (Muconda), bénéficieront à environ 16 144 habitants des deux municipalités. La municipalité de Cacolo est située à 141 kilomètres de la ville de Saurimo. D'une superficie de 15 402 kilomètres carrés, elle compte plus de 38 153 habitants, qui vivent principalement de l'agriculture et du commerce informel.

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