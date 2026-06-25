Angola: Le ministre de l'Industrie et du Commerce préside le Conseil consultatif à Luau

Luau — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, a entamé ce mercredi une visite de 48 heures dans la municipalité de Luau, province de Moxico Leste, où il présidera la sixième réunion du Conseil consultatif de l'institution.

À son arrivée à Luau par le gouvernant a tenu une réunion de courtoisie avec le gouverneur local, Crispiniano dos Santos, autour des objectifs du Conseil consultatif. Le ministre se rendra notamment au poste frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC) à Luau, afin de s'informer sur le commerce transfrontalier, ainsi que sur le terrain où sera construit le futur parc industriel. Vers 13 h, Rui Miguêns de Oliveira présidera l'ouverture de la sixième réunion du Conseil consultatif de l'institution à l'Institut technique agricole de Luau, sous le thème « Intégrer, produire et commercialiser : voies vers une croissance durable ».

La rencontre rassemblera des représentants du gouvernement, des chefs d'entreprise, des experts et des partenaires institutionnels dans la municipalité de Luau. Durant ces deux jours, les participants débattront des politiques publiques visant à stimuler l'industrialisation et le commerce, ainsi qu'à renforcer la compétitivité du pays, dans le but de bâtir un Angola plus productif, intégré et durable.

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Les discussions porteront notamment sur le « potentiel commercial et socio-économique de Moxico Leste pour l'investissement », « l'industrialisation et la transformation productive de l'Angola » et « l'évaluation de la mise en oeuvre de la politique industrielle et de son impact sur la croissance du PIB hors pétrole ».

Parmi les sujets abordés figurent « l'impact sur la production et la qualité », « les défis liés au développement des parcs et pôles industriels », « le plan de restructuration du commerce », « la logistique intégrée comme facteur de compétitivité de la production nationale » et « l'EAA comme plateforme opérationnelle reliant la production nationale, la logistique, la distribution en gros et les marchés ».

Avec plus de 400 000 habitants, Moxico Leste, d'une superficie d'environ 223 023 kilomètres carrés, fait partie des trois nouvelles provinces d'Angola, créées officiellement en 2025 dans le but de rapprocher les services sociaux de la population. La province est composée de neuf municipalités : Caianda, Cameia, Cazombo, Lago Dilolo, Lóvua do Zambeze, Luacano, Luau, Macondo et Nana Candundo.