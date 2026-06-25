Angola: Le Brent poursuit sa baisse

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence du marché angolais, a ouvert à 76,32 dollars sur le marché à terme de Londres, enregistrant une troisième séance de baisse consécutive.

Le prix du pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en septembre, est en repli, les signes de réouverture progressive du détroit d'Ormuz et l'amélioration des relations entre les États-Unis et l'Iran ayant apaisé les craintes d'une interruption prolongée des approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient.

Dans ce contexte, le marché est influencé par les signes de reprise progressive du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, après un conflit de plusieurs mois qui a paralysé l'un des points de transit énergétiques les plus importants au monde. Mardi, le Brent a oscillé entre un prix minimum de 75,78 dollars et un prix maximum de 76,63 dollars.