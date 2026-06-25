Angola: L'Interclube annonce son nouvel entraîneur

24 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/WR/LUZ

Luanda — L'Angolais Divaldo Alves est le nouvel entraîneur de l'Interclube pour la saison 2026/2027, a annoncé le club sur sa page Facebook officielle ce mercredi.

Il succède à Roque Sapiri, actuellement au Mozambique pour suivre une formation en vue de l'obtention de sa licence d'entraîneur de niveau A. Selon un communiqué du club, Divaldo Alves est titulaire de la Licence UEFA Pro, le plus haut niveau de qualification pour les entraîneurs de football. Fort d'une expérience dans les championnats d'Oman, de Lituanie, de Malaisie et d'Indonésie, il a évolué dans des contextes compétitifs et culturels variés.

Âgé de 47 ans et originaire de Luanda, il s'est particulièrement distingué en Indonésie, où il a acquis une grande notoriété et un prestige certain, consolidant ainsi sa réputation dans le football asiatique. Son expérience internationale et ses qualités de leader constituent un atout précieux pour le projet sportif d'Interclube, indique le document.

Lors de la dernière Girabola (championnat d'Angola), l'équipe de Rocha Pinto a terminé à la 7e place avec 40 points, une compétition remportée par Petro de Luanda, qui a totalisé 72 points. Fondé le 28 février 1976, Inter a remporté deux trophées de champion national, trois coupes d'Angola et quatre supercoupes d'Angola.

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