Algérie: Le président de la République salue le rôle pionnier de l'ANP dans l'industrie mécanique nationale

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, lors de l'inauguration de la 57e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), au Palais des expositions à Alger, le rôle pionnier de l'Armée nationale populaire (ANP) dans le développement de l'industrie mécanique nationale, au regard des progrès et des réalisations accomplis au cours des dernières années.

Dans une émission spéciale consacrée à la cérémonie officielle d'ouverture de la Foire qu'il a présidée, diffusée mercredi soir sur les chaînes de la télévision publique algérienne, le président de la République a déclaré, au stand du ministère de la Défense nationale, que l'ANP constitue véritablement "la locomotive de l'industrie mécanique dans le pays", grâce au niveau avancé de fabrication qu'elle a atteint, fruit de la discipline, de la volonté et des compétences dont elle dispose.

Dans ce cadre, le président de la République a formulé l'espoir de relever un défi national consistant à fabriquer, à l'horizon 2028, un moteur et une boîte de vitesses algériens, insistant sur la nécessité pour les start-up de s'intégrer à l'industrie mécanique militaire dans le cadre de la sous-traitance en vue de concrétiser l'objectif de fabriquer une voiture algérienne équipée d'un moteur algérien.

Au stand du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), le président de la République a évoqué l'usine automobile Fiat à Oran, affirmant que le taux d'intégration y avait dépassé les 30 %. Il a ajouté que ce taux devrait atteindre entre 40 et 45 % grâce à la contribution des entreprises nationales de sous-traitance à la fabrication d'autres composants destinés aux véhicules Fiat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Saluant le travail exceptionnel accompli par les opérateurs privés dans le secteur industriel, le président de la République a insisté sur l'impératif d'intégrer les start-up et sur l'importance d'accorder la priorité à la production nationale et de réduire le recours à l'importation de pièces de rechange, à l'exception de celles à "très haute technicité".

Il a rappelé que l'Algérie dispose de ressources humaines, à savoir des ingénieurs qualifiés et compétents, considérant qu'"il est temps de leur donner l'opportunité de contribuer au développement de l'économie nationale".

Evoquant le soutien et l'accompagnement de l'investissement et des porteurs de projets, le président de la République a mis l'accent sur l'importance de "la transparence et de l'efficacité" qu'apporte le guichet unique, soulignant que ce dernier constitue une preuve tangible d'intégrité et de lutte contre la corruption, d'autant plus qu'il permet aux investisseurs d'obtenir les documents nécessaires, facilitant ainsi la concrétisation de leurs projets.

Au stand de l'entreprise IRIS, le président de la République a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics de faciliter les procédures d'importation au profit des producteurs et des investisseurs pour l'acquisition d'équipements, précisant que les demandes d'importation d'équipements neufs destinés à l'investissement ainsi que des matières premières indispensables étaient approuvées automatiquement.

Au niveau du stand de Sonelgaz International, filiale du groupe Sonelgaz, le président de la République a salué la compétitivité de cette entreprise, qui a récemment concrétisé ses premiers projets énergétiques au Niger, réaffirmant que l'Algérie demeure toujours prête à soutenir l'Afrique dans le domaine de l'énergie.

Le président de la République s'est également arrêté aux stands de plusieurs pays frères et amis participant à cette édition, appelant au renforcement des partenariats économiques et à l'élargissement des perspectives de coopération bilatérale.

La 57e édition de la FIA (22-27 juin), placée sous le slogan "Confiance et stabilité pour une croissance durable", réunit 781 entreprises nationales et étrangères représentant 36 pays, dont l'Espagne, invitée d'honneur.