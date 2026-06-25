Algérie: Signature d'un accord pour l'exportation de produits électroniques et électroménagers de fabrication locale vers le Rwanda et la Tanzanie

ALGER — Le groupe "Condor" et ses partenaires au Rwanda et en Tanzanie ont signé un accord à Alger, en vue de l'exportation vers ces deux pays de produits électroniques et électroménagers fabriqués par le groupe algérien, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

La cérémonie de signature s'est déroulée mercredi au Palais des expositions des Pins-Maritimes, sous la supervision du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et ce dans le cadre de la 57e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA).

Cet accord s'inscrit dans le cadre de "la stratégie nationale visant à élargir le déploiement des produits algériens sur le continent africain, tout en tirant profit des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), à même de contribuer au renforcement des échanges commerciaux et d'augmenter la valeur des exportations algériennes", précise le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'accord prévoit un accompagnement de l'opération d'exportation et de commercialisation par un programme de formation de techniciens spécialisés dans les services après-vente, ainsi que dans la maintenance et la réparation des appareils au niveau de l'Académie "Condor"', à même de garantir des services techniques qualifiés sur les marchés ciblés et de renforcer la confiance des consommateurs africains dans le produit algérien.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Rezig a affirmé que cet accord constitue "un nouveau pas qui reflète la présence croissante du produit algérien sur les marchés africains".

Il a ajouté que de "telles initiatives traduisent la dynamique que connaissent les exportations algériennes hors hydrocarbures et reflètent la capacité des entreprises algériennes à concurrencer et à se positionner sur les marchés extérieurs", conclut le communiqué.