Algérie: Réunion de coordination entre le ministre de l'Education nationale et la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a reçu, mercredi après-midi à Alger, la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Nacima Arhab, dans une rencontre de coordination s'inscrivant dans le cadre de la poursuite des efforts visant à développer les mécanismes d'orientation scolaire et professionnelle, indique un communiqué du ministère de l'Education nationale.

Dans son allocution à l'occasion, M. Sadaoui a affirmé que les secteurs de l'Education nationale et de la Formation et de l'Enseignement professionnels s'acquittent d'une mission conjointe de préparation et de réhabilitation de la ressource humaine, en tant que "véritable richesse du pays", d'où l'impératif de "renforcer la coordination entre les deux secteurs et d'intensifier les efforts conjoints pour assurer aux élèves accompagnement et orientation en fonction de leurs voeux et aptitudes, en synergie avec la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, tendant à construire un système national intégré pour préparer les compétences et les habiliter à contribuer à la réalisation du développement national".

Dans cette même perspective, intervient cette rencontre visant "à poursuivre le processus de coordination et d'intégration entre les deux secteurs et à parachever ce qui a déjà été entamé, notamment en ce qui concerne le renforcement de l'interconnexion entre les deux secteurs, afin de parachever les opérations liées à l'échange de services et de données et à améliorer la qualité du service public".

Dans ce contexte, M. Sadaoui a affirmé la nécessité d'intensifier les efforts conjoints visant "à améliorer les mécanismes d'orientation des élèves et à leur permettre de faire leurs choix scolaires et professionnels sur de bonnes bases", et ce, à travers "le renforcement de la vulgarisation des différents cursus et spécialités assurés par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que les cursus scolaires dans l'enseignement secondaire général et technologique".

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Il a également mis en avant l'importance de l'expérience "Sanaa" (métier), en tant que nouveau mécanisme innovant permettant aux élèves scolarisés de découvrir de près le monde de la formation professionnelle et les différentes spécialités et métiers disponibles, ce qui les aide à développer leurs centres d'intérêt, à renforcer leurs compétences et à élargir leurs perspectives d'avenir.

"La réussite de ce projet nécessite un accompagnement médiatique et une large sensibilisation à l'adresse des élèves et de leurs parents, afin de faire connaitre ses objectifs, ses avantages, et d'encourager l'adhésion à cette initiative", a-t-il souligné, appelant à oeuvrer à l'élargissement progressif de sa portée pour toucher le plus grand nombre d'élèves possible.

De son côté, la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a passé en revue trois principaux axes portant sur "l'évaluation des réalisations accomplies par les deux secteurs dans le cadre de la coordination et de la coopération commune", et "le parachèvement des opérations d'interconnexion et d'échange de données, notamment pour ce qui est de la garantie du service d'inscription électronique et de vérification directe du niveau scolaire des inscrits via la plateforme numérique, sans avoir besoin de présenter un certificat de scolarité, en consécration des principes de simplification des procédures administratives et d'amélioration de la qualité du service public".

Le troisième axe a, quant à lui, porté sur "la généralisation de l'opportunité de formation au profit des élèves scolarisés à travers l'inscription à l'expérience « Sanaa », lancée lors de la précédence année scolaire à titre expérimental au profit des lycéens, notamment ceux des filières techniques, pour bénéficier des spécialités proposées par les établissements de formation et d'enseignement professionnels".