Algérie: Des cadres du ministère du Commerce extérieur reçoivent une délégation d'hommes d'affaires saoudiens

25 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Des cadres du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations ont reçu une délégation d'hommes d'affaires saoudiens, en marge de leur participation à la 57e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue mercredi entre des cadres du ministère et la délégation saoudienne, conduite par le président du Conseil d'affaires saoudo-algérien, a constitué une opportunité pour passer en revue l'état et les perspectives de la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer le partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays et d'encourager les investissements mutuels, notamment dans les secteurs prioritaires offrant des opportunités prometteuses de coopération.

Les deux parties ont également souligné l'importance "d'intensifier les rencontres entre les hommes d'affaires et les entreprises économiques algériennes et saoudiennes, en vue de contribuer à l'établissement de partenariats fructueux et de développer les échanges commerciaux, concrétisant ainsi la volonté commune des deux pays de hisser leurs relations économiques à de plus hauts niveaux", selon la même source.

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