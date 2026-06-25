Algérie: La forte participation à l'élection contribue au renforcement de la cohésion nationale

OUARGLA — Le président du mouvement El-Karama, Mohamed Daoui, a affirmé, mercredi à Ouargla, que la forte participation aux législatives du 2 juillet prochain est de nature à constituer un facteur essentiel de consolidation de la cohésion entre les différentes composantes de la société et de préservation de la souveraineté nationale.

Animant un meeting de campagne à la maison de la culture Moufdi Zakaria, dans le cadre de la campagne électorale des prochaines législatives, M. Daoui a appelé les citoyens à "oeuvrer au renforcement de la cohésion nationale et à la consolidation du front intérieur et à faire échec à toutes les tentatives visant la stabilité du pays"

M. Daoui a, par ailleurs, invité les jeunes à s'impliquer dans l'action politique et à assumer leur rôle dans la construction de l'avenir du pays, soulignant le fait que les lois actuelles sont en leur faveur et encouragent leur participation politique.

Au terme de son intervention, le président du parti El-Karama a appelé les électeurs à voter en faveur de la liste d'El-Karama qui, a-t-il dit, renferme des compétences aptes à représenter les citoyens et à défendre leurs intérêts à l'hémicycle.