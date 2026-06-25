Algérie: La classe politique renouvelle ses appels à une 'large participation' à l'approche de la fin de la campagne électorale

ALGER — A quelques jours de la fin de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet, les candidats intensifient leurs activités et renouvellent leurs appels à une "large participation" au scrutin afin de renforcer la participation du citoyen à la prise de décision et au développement, constatent les titres de la presse nationale parus jeudi.

Sous le titre : "A quelques jours de la fin de la campagne et du début du silence électoral, les dirigeants des partis concentrent leurs efforts dans la capitale et jouent leurs dernières cartes", le site électronique Echorouk Online soutient que les candidats indépendants et les dirigeants des partis renforcent leur présence sur le terrain pour attirer le plus grand nombre possible d'électeurs.

Pour le quotidien El Moudjahid, la participation est "l'autre enjeu du scrutin". Le journal souligne que les partis politiques et les candidats indépendants jettent leurs dernières forces dans la bataille pour convaincre l'électorat de voter massivement.

Il fait remarquer, à ce titre, que les discours diffèrent dans la forme, mais "convergent sur le fond".

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Le même journal affirme que la participation au scrutin demeure "le moyen le plus efficace pour les citoyens de faire entendre leur voix".

Le quotidien Horizons reprend, de son côté, les appels des dirigeants politiques à une "forte participation" au scrutin du 2 juillet, mettant en avant les arguments déployés par ces responsables politiques qui jugent "cruciale" une mobilisation massive des électeurs pour consolider le processus démocratique, renforcer l'édifice institutionnel et répondre aux attentes des citoyens.

Le Soir d'Algérie relève, pour sa part, cette "conviction commune" à tous les chefs de partis prenant part aux élections législatives du 2 juillet : "Cette échéance électorale constitue une opportunité pour renforcer la participation du citoyen à la prise de décision politique".

Le quotidien Echaab souligne également, sur son site électronique, l'importance accordée par les responsables des partis politiques à une "large participation" aux législatives, qu'ils considèrent comme un "pilier fondamental" du renforcement du processus démocratique et une étape importante pour la poursuite du développement du pays.

Le site électronique du journal El-Djoumhouria rapporte, lui aussi, les appels de responsables de partis à une "forte mobilisation" le jour du scrutin et à l'élection de candidats compétents et expérimentés.

Le site Sabq Press aborde les enjeux et les promesses formulées par les responsables des partis politiques et les indépendants, notamment concernant la nécessité d'exploiter le potentiel stratégique des différentes régions du pays au service du développement économique.

Le site met en exergue les appels renouvelés des dirigeants politiques à une participation citoyenne "forte" aux prochaines élections et au choix de candidats capables de représenter les citoyens, de défendre leurs intérêts et de promouvoir les projets de développement, alors que le journal El Khabar estime que la course aux sièges à l'Assemblée populaire nationale (APN) entre dans sa "phase décisive".

Dans une analyse sous le titre : "Les partis intensifient leur offensive", le quotidien L'Expression constate que les stratégies convergent autour d'un même axe : l'écoute des préoccupations sociales et économiques.

Pour sa part, le site électronique "Al-Jazair Al-Youm" consacre un article à la participation des femmes à la campagne électorale.

Sous le titre "Les femmes dans la campagne électorale : du pouvoir du vote aux enjeux de la représentation politique", l'article relève la présence croissante des femmes sur la scène politique, à la fois comme candidates et comme électrices.

Il fait remarquer, dans ce contexte, que les femmes représentent une part importante de l'électorat, faisant de leur participation un facteur déterminant dans les résultats des élections et contribuant à l'augmentation du taux de participation au scrutin.