Algérie: Le PT oeuvrera à faire entendre la voix du citoyen au Parlement

BEJAIA — La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a déclaré mercredi soir à Bejaia que la mission principale des candidats de son parti, s'ils sont élus à l'Assemblée populaire nationale (APN), consistera à porter la voix des différentes catégories de la société et à défendre leurs préoccupations.

Animant un meeting populaire à la Maison de la culture de Bejaia, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, Mme. Hanoune a expliqué que les candidats du PT aspirent à représenter les citoyens au sein de l'APN et à porter leur voix ainsi que leurs préoccupations dans tous les domaines.

Elle a ajouté que le programme du parti dans le domaine économique vise à contribuer au renforcement de l'économie nationale, soulignant que l'Algérie dispose des capacités et des atouts nécessaires pour réaliser un développement économique avancé et durable.

Mme. Hanoune a également indiqué que le programme des candidats du PT accorde une importance particulière à la jeunesse et comprend des propositions de mesures visant à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens et à améliorer leurs conditions de vie.