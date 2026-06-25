Algérie: M. Ouadah présente en Chine l'expérience algérienne dans le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat

ALGER — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a présenté l'expérience algérienne dans le soutien à l'entrepreneuriat, la promotion de l'innovation et l'encouragement de l'intégration des jeunes dans l'économie de la connaissance, et ce, lors de sa participation aux travaux de la Réunion annuelle des "Nouveaux Champions 2026" du Forum économique mondial, tenue dans la ville de Dalian (Chine), indique un communiqué du ministère.

L'expérience algérienne a été présentée lors de la participation de M. Ouadah à une session de haut niveau intitulée "Les emplois du prochain milliard", consacrée aux défis et opportunités liés à l'entrée d'un à deux milliards de jeunes sur le marché mondial du travail au cours de la prochaine décennie, à la lumière de prévisions annonçant un nombre limité d'emplois disponibles par rapport à la demande croissante.

Au cours de cette session, M. Ouadah a donné un plaidoyer qui s'appuie sur l'expérience algérienne et les réalisations accomplies en matière de soutien à l'entrepreneuriat, de promotion de l'innovation et d'accompagnement des start-up, ainsi que sur les efforts visant à permettre aux jeunes d'intégrer l'économie de la connaissance.

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Les participants à cette session ont affirmé que les techniques de l'intelligence artificielle, malgré leur importance, ne suffisent pas, à elles seules, à créer des emplois à l'avenir, insistant sur le rôle pivot des entrepreneurs dans l'exploitation de ces techniques pour développer des solutions innovantes et des projets productifs.

Ils ont également souligné la nécessité de remédier au déficit de financement des micro-entreprises et des start-up et de simplifier les procédures administratives, afin de faciliter la création d'entreprises et le lancement de nouveaux projets.

Les débats ont également porté sur les préoccupations liées à l'impact des technologies modernes sur les emplois traditionnels et les systèmes de protection sociale.

Les participants ont conclu que la réussite de la croissance à l'ère de l'intelligence artificielle ne saurait être évaluée uniquement à l'aune des indicateurs de performance financière, mais également à la capacité à améliorer le bien-être social, à élargir les possibilités de participation et à garantir l'égalité des chances pour les générations futures.

A l'issue de la séance, les intervenants ont souligné la nécessité d'opérer un changement dans les modes de pensée économiques, en allant vers une création de valeur génératrice de bénéfices durables et inclusifs, contribuant à la création d'emplois et au renforcement du développement économique et social.

Ils ont aussi appelé à l'adoption d'une approche à long terme favorisant l'investissement dans l'innovation au service des objectifs de développement.