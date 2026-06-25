Cote d'Ivoire: Au pays - L'ARTCI lancera la plateforme CERTINUM le 2 juillet 2026

L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) procédera, le jeudi 2 juillet 2026 à Abidjan, au lancement officiel de CERTINUM, une plateforme numérique destinée à dématérialiser les procédures de mise en conformité et les demandes d'autorisation relatives au traitement des données à caractère personnel.

Initialement prévue le 25 juin 2026, la cérémonie de lancement se tiendra à l'Espace JEKAD, situé à Cocody Angré 7e Tranche. L'information a été annoncée dans un communiqué signé par le directeur général de l'ARTCI, Lakoun Ouattara.

Selon ce communiqué, CERTINUM est « une nouvelle plateforme numérique dédiée à la digitalisation du traitement des demandes de mise en conformité et d'autorisation des traitements de données personnelles ». Cette solution s'inscrit dans le processus de modernisation des services de l'institution et vise à simplifier les démarches administratives tout en améliorant la gestion des procédures liées à la protection des données à caractère personnel.

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En sa qualité d'autorité nationale chargée de la protection des données personnelles, l'ARTCI entend, à travers cette plateforme, offrir aux usagers un service numérique plus rapide, plus sécurisé et plus efficace pour le traitement des demandes de conformité et d'autorisation.

L'institution invite à cette occasion « l'ensemble des acteurs concernés, notamment les responsables de traitement des secteurs public et privé, les professionnels de la protection des données ainsi que les partenaires de l'écosystème numérique national » à prendre part à cette cérémonie officielle.

Pour l'ARTCI, le lancement de CERTINUM constitue « une étape importante dans la modernisation de la gouvernance des données en Côte d'Ivoire ». À travers cette initiative, l'autorité de régulation réaffirme son engagement en faveur du renforcement du cadre national de protection des données personnelles et de l'accélération de la transformation numérique de l'administration ivoirienne.