Cote d'Ivoire: Usage des outils informatiques - 170 agents de l'État en formation dans le Hambol

Un séminaire de renforcement des capacités dans l'usage des outils informatiques à l'intention de 170 fonctionnaires et agents de l'État de la région du Hambol a ouvert ses portes le 22 juin, à Katiola. Prévu du 22 juin au 29 juillet, il porte sur l'initiation à l'informatique, à l'Internet et à l'Intelligence artificielle (Ia) ainsi que la maîtrise des logiciels de base tels que Word, Excel et PowerPoint. L'objectif est de doter les agents des administrations déconcentrées et décentralisées des compétences nécessaires pour améliorer la qualité du service public, au bénéfice des usagers. Il s'agit d'une action de la Société nationale de développement informatique (Sndi) placée sous l'égide du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation Technologique (Mtnit).

La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives. Elles ont salué l'initiative et formulé le voeu que les connaissances acquises produisent des résultats au bénéfice des administrations et des populations de la région.

Léa Bobo, représentant le directeur général de la Sndi, a rappelé que « le développement des compétences numériques à travers le renforcement des capacités en informatique constitue un maillon fondamental de la stratégie nationale de gouvernance numérique ». Elle a souligné que le gouvernement, par l'entremise du Mtnit, met à la disposition de la Sndi les moyens nécessaires pour offrir gratuitement ces formations aux agents des administrations publiques, contribuant ainsi à la transformation digitale de l'État.