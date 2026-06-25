Cote d'Ivoire: Coopération judiciaire - La Cour de cassation et la Cour suprême du Bénin scellent un pacte pour une justice plus performante

Les plus hautes juridictions des deux pays renforcent leurs liens à travers une convention de jumelage destinée à améliorer la qualité de la justice et l'harmonisation des pratiques judiciaires.

Au-delà d'un simple acte administratif, c'est un véritable pont judiciaire qui se construit entre Abidjan et Cotonou. Le 24 juin, la Cour de cassation de Côte d'Ivoire et la Cour suprême du Bénin ont signé, à Cocody, une convention de jumelage et de coopération judiciaire visant à consolider leurs relations institutionnelles et à promouvoir l'excellence dans l'exercice de la justice.

À travers cet accord, les deux hautes juridictions réaffirment leur engagement commun en faveur d'une justice plus efficace, plus moderne et davantage adaptée aux attentes des citoyens. La convention prévoit notamment le partage d'expériences, l'échange de bonnes pratiques, l'organisation de sessions de formation ainsi que le renforcement des capacités des magistrats, des greffiers et du personnel administratif des deux institutions.

Pour le président de la Cour suprême du Bénin, Victor Adossou, cette coopération constitue un levier essentiel pour permettre aux hautes juridictions d'accomplir pleinement leur mission.

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« La mission du juge est d'apporter des réponses concrètes aux besoins de justice exprimés par les citoyens dans des délais raisonnables. Cette convention nous permettra de partager nos expériences, d'échanger nos bonnes pratiques et d'améliorer nos prestations au profit de nos concitoyens », a-t-il déclaré.

Le magistrat béninois a également mis en avant les liens historiques et fraternels qui unissent les deux pays. Selon lui, le Bénin et la Côte d'Ivoire partagent des valeurs communes, une même aspiration à la paix et des problématiques juridiques similaires qui rendent indispensable un dialogue permanent entre leurs plus hautes juridictions.

Pour sa part, le président de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire, Yua Koffi, a insisté sur les retombées de ce partenariat. « Ce partage d'expériences contribuera à l'amélioration de nos décisions judiciaires. Le rôle de la justice est de satisfaire les populations en disant le droit dans leur intérêt et dans la vérité », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que cette convention s'inscrit dans une dynamique d'ouverture engagée avec plusieurs juridictions de l'espace francophone. L'ambition est d'encourager une meilleure harmonisation des jurisprudences, d'enrichir les pratiques professionnelles et de renforcer la qualité du service public de la justice au bénéfice des citoyens.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde judiciaire. Notamment le président du Conseil d'État, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Aly Yéo, ainsi que de nombreux magistrats et responsables administratifs.