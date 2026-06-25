Cote d'Ivoire: Rugby / Championnat de Ligue R15 - La SOA lance sa saison face à ORA Attécoubé

La Société Omnisports de l'Armée (SOA) entame sa campagne en Ligue R15 ce dimanche 28 juin 2026 avec un premier défi de taille. Les « Sondjas » affrontent ORA Attécoubé au stade de l'INJS de Marcory, dans une rencontre qui s'annonce disputée et promet déjà de donner le ton de cette nouvelle saison.

Dirigée par le président, le lieutenant-colonel Kamagaté Harouna, la formation militaire entend réussir son entrée en championnat face à une équipe d'ORA Attécoubé réputée pour sa combativité. Les « Adjamelais » auront à coeur de créer la surprise et de lancer idéalement leur saison.

Pour cette première sortie, le duo d'entraîneurs Aka Christian et Eba Christian pourra s'appuyer sur plusieurs cadres de l'équipe, notamment le capitaine Daly Bohui Franck, le demi de mêlée Sidibé François, ainsi que sur une défense solide emmenée par le véloce Bohoussou Koffi Anderson.

Conscient de l'enjeu de cette entame de championnat, le président Kamagaté Harouna affiche néanmoins sa confiance envers son groupe.

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« Un premier match est toujours difficile, mais je reste optimiste quant au résultat au regard du travail accompli par le staff technique et l'ensemble des joueurs. Le groupe est prêt à relever ce défi », a-t-il déclaré.

Déterminés à bien lancer leur saison, les Orange et Noir de la SOA tenteront de décrocher une première victoire avant d'enchaîner, dès la semaine prochaine, avec un match en retard face à Yopougon Rugby Club.