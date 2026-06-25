Tunisie: Été 2026 - La CTN prévoit 200.000 réservations sur les lignes Marseille et Gênes

25 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN), a programmé 149 traversées sur ses lignes régulières reliant Tunis à Marseille et Gênes durant la saison estivale 2026, qui s'étend du 15 juin au 15 septembre. Ces dessertes seront assurées par les navires Tanit et Carthage au départ du port de La Goulette.

Le chargé de gestion de la CTN, Habib Karim, a indiqué que près de 150.000 réservations ont déjà été enregistrées. La compagnie espère atteindre le seuil de 200.000 réservations d'ici la fin de la saison.

Il a également souligné l'adoption de tarifs promotionnels et incitatifs destinés à encourager les voyageurs, notamment les Tunisiens résidant à l'étranger. Les réductions accordées dans le cadre des réservations anticipées peuvent atteindre jusqu'à 40 %, a-t-il précisé.

Ces déclarations ont été faites ce jeudi à l'occasion d'un événement organisé par la CTN pour marquer l'ouverture officielle de la saison estivale 2026 et célébrer plus de six décennies d'activité au service du transport maritime.

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