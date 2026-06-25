Afrique du Nord: Tunisie-Italie - Un partenariat économique en pleine expansion

Lors du Forum économique tuniso-italien, Hichem Loumi, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax, a affirmé que les relations économiques entre la Tunisie et l'Italie constituent un modèle de partenariat stratégique avancé, au regard de l'importance des échanges commerciaux, des investissements conjoints et de la profondeur de la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs clés.

Il a souligné que l'Italie figure parmi les principaux partenaires économiques de la Tunisie, tant en matière d'investissements directs que de commerce extérieur. Plus de 1 000 entreprises italiennes sont actuellement implantées en Tunisie, générant des dizaines de milliers d'emplois dans divers secteurs industriels et de services.

Selon Hichem Loumi, le forum a permis de mettre en lumière plusieurs domaines porteurs pour une coopération renforcée à l'avenir, notamment les infrastructures, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, les composants automobiles ainsi que l'industrie pharmaceutique. Ces secteurs sont considérés comme des moteurs essentiels de développement et d'attractivité pour les investissements.

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Les discussions ont également porté sur le projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie, d'une capacité d'environ 600 mégawatts. Présenté comme un projet stratégique reliant l'Europe à l'Afrique via la Tunisie, il devrait offrir d'importantes opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables et contribuer au renforcement de la sécurité énergétique régionale.

Le responsable a par ailleurs insisté sur la nécessité de dépasser le cadre des relations bilatérales traditionnelles pour évoluer vers des partenariats de production et d'investissement entre entreprises tunisiennes et italiennes, fondés sur le principe du bénéfice mutuel. Une telle approche permettrait aux deux parties d'accéder conjointement aux marchés africains et de développer davantage leurs activités d'exportation et d'investissement.

Enfin, Hichem Loumi a indiqué que les entreprises tunisiennes accordent une importance particulière à trois priorités dans leurs relations avec leurs homologues italiennes : la mise en place de partenariats stratégiques durables, le transfert de technologies et l'accès au financement, afin d'améliorer leur compétitivité et de renforcer le tissu économique national.