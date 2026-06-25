Tunisie: Djerba - Concours du meilleur couscous de l'île

Le patrimoine s'invite à table. L'île de Djerba a vibré mercredi au rythme du concours du meilleur couscous de la région.

L'association « Saveurs de mon pays » et l'Académie du couscous pilotent cette escale insulaire, étape clé de la 9ème édition du festival maghrébin du couscous.

Latifa khiri, fondatrice de l'académie, ne s'en cache pas : le but est de transformer nos recettes ancestrales en un produit touristique de premier plan. La Tunisie possède un trésor culinaire capable de séduire les voyageurs les plus exigeants.

C'est dire, Djerba prouve que l'avenir de son tourisme passe aussi par ses assiettes.

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Quatre candidats en lice ont relevé le défi de l'authenticité. Ils ont réveillé des saveurs enfouies. Mohamed Ben younes a présenté le mesfouf au ouzaf (variété de petits anchois), ce petit poisson séché qui définit l'identité maritime de l'île.

À ses côtés, Houda bibani a fait l'éloge du couscous harika au kedid, pilier incontournable des banquets de mariage djerbiens. Ces plats racontent une histoire sociale, celle d'une communauté qui prépare ses viandes séchées des mois à l'avance pour célébrer l'union et le partage.

L'innovation rencontre la tradition avec le mesfouf dekkan Soudi.

Les deux candidates, Inès ben hamed et jamila ben daoud, ont défendu cette variante estivale préparée à froid.

Ici, pas de sauce bouillante, mais un mélange d'épices et de kedid pilé dans un mortier d'argile, créant une salade de couscous rafraîchissante. Cette fraîcheur culinaire répond directement au climat brûlant de l'île.

L'académie voit déjà plus loin. Elle prépare la route du couscous, un itinéraire qui mènera les touristes des marchés aux poissons jusqu'aux fourneaux pour des ateliers immersifs. Les restaurateurs Djerbiens emboîtent le pas en réintégrant ces plats oubliés sur leurs cartes.

Le public et un jury d'experts ont tranché les prix, mais la véritable victoire réside dans la transmission d'un savoir-faire rétif à la disparition.