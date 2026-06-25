Tunisie/Maroc: 23h00 - Groupe C - 3e journée : Maroc - Haiti et Écosse - Brésil : Les Lions de l'Atlas en roue libre

A coeur vaillant pour Haïti. Les Tartan Army d'Ecosse en quête d'exploit face aux Auriverde.

Le Maroc du coach Mohamed Ouahbi a jusque-là fait le plein de confiance, affichant une trajectoire ascendante remarquable, marquée par une discipline tactique et une détermination de fer, que ce soit face au Brésil ou à l'Écosse. De son côté, la sélection haïtienne aborde cette rencontre sans pression, après avoir été officiellement éliminée dès le premier tour, consécutivement à deux défaites face aux Ecossais et contre les Auriverde.

A son tour, dirigé par l'entraîneur Sébastien Migne, Haïti tentera de frapper un grand coup face aux Lions de l'Atlas, ou, à défaut, se faire plaisir. Quoi qu'il arrive, le parcours d'Haïti s'achèvera après cette rencontre, mais la nation caribéenne retiendra une aventure historique : il s'agit de sa première phase finale depuis 1974. Maintenant, il revient aux Grenadiers de clore leur Mondial en beauté, et pour y parvenir, Haïti pourra toujours compter sur le vétéran et dernier rempart défensif Johny Placide, le milieu Jean-Ricner Bellegarde, l'attaquant de Sunderland, Wilson Isidor, et l'ailier Ruben Providence.

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Quasiment qualifié aux seizièmes, à moins d'un « hypothétique » destin capricieux, le Maroc d'Achraf Hakimi ne rongera pas pour autant son frein. En préconistant un plan en (4-2-3-1), coach Ouahbi alignera le quatuor Hakimi, Diop, Riad et Mazraoui devant le gardiien Bounou, le duo Bouaddi-El Aynaoui au ratissage, et le trident Diaz-Ounahi,-El Khannouss juste derrière la pointe Saibari. Sébastien, à son tour, penchera vers un dispositif en (4-4-2) avec Placide dans les bois, Arcus, Ade, Delcroix et Expérience en défense, Bellegarde, Providence, Louicious et Danley au milieu, et enfin Pierrot et Isidor devant.

A coeur vaillant pour Haïti face à des Marocains en pleine ascension.

La Seleçao amputée de Raphinha

L'autre match de ce soir verra la Séleçao brésilienne affronter l'équipe d'Ecosse. Dans un duel à distance avec le Maroc, le Brésil doit s'imposer pour tenter de terminer premier du Groupe C. L'Ecosse de Steve Clarck, à son tour, doit prendre des points pour espérer se qualifier. Volet dispositions Brésiliennes à présent, la Seleção de Carlo Ancelotti sera privée de Raphinha, touché à la cuisse, mais comptera cependant sur le génie créatif de Lucas Paquetá, la vitesse de Vinícius Júnior et peut-être le talent de Neymar, remis d'une blessure au mollet et qui débuterait probablement sur le banc.

Face aux brésiliens maintenant, l'Écosse s'appuiera sur un effectif athlétique, un bloc défensif organisé et des contres-attaques menées par Scott McTominay et John McGinn pour créer la surprise au Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Ce faisant, volet compositions attendues, en 4-4-2, le Brésil se présentera avec Alisson dans les cages, Danilho, Marquinhos, Magalhaes et Santos en défense, Paqueta, Guimaraes, Casemiro et Vinicus Jr plus haut, et enfin, Cunha et Endrick devant.

Enfin, l'Ecosse a aussi des atouts à faire valoir avec un dispositif en 3-5-2 articulé autour de Gun dans les bois, Hendry, Tierney et Hanly en défense, Patterson, Christie, Ferguson, McGinn et Robertson au milieu, et enfin, McTominay et Adams sur le front de l'attaque. A quitte ou double pour l'Ecosse alors que le Brésil peut voir venir mais n'a pas intérêt à jouer avec le feu...