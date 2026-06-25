Tunisie: EST - Des départs prévus cet été, des arrivées aussi - L'heure des grands changements

Les négociations de renouvellement des contrats et leur avancement dépendent des joueurs, mais aussi des profils disponibles sur le marché des transferts.

Il y aura beaucoup de changements au Parc B cet été. D'ores et déjà, la section football a connu une profonde refonte avec l'arrivée à sa tête de Chokri El Ouaer. L'ancien international dirige une commission pour les recrutements et le suivi, composée des membres Mejdi Traoui, Samir Chammam et Mohamed Gharbi.

Aussitôt créée, ladite commission a réalisé quelques transferts avec le recrutement de l'international et milieu défensif Mohamed Haj Mahmoud pour trois ans et dont l'annonce officielle sera faite le 1er juillet, ainsi que le défenseur Marouane Sahraoui qui s'est engagé pour deux ans, sans compter le renouvellement des contrats de Hamza Jelassi (1 an) et Mohamed Ben Ali (2 ans).

Rappelons que l'international et avant-centre, Hazem Mastouri, est dans le viseur de la Commission des recrutements et du suivi. L'issue des négociations dépend de la décision finale de son club, Dinamo Makhatchkala, avec lequel il est lié par un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028.

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Ben Saïd vers la porte de sortie

Alors que son contrat court jusqu'au 30 juin 2027, Béchir Ben Saïd pourrait quitter le Parc B plus tôt que prévu. Selon les bruits de couloir, le joueur compte racheter la période restante de son contrat car il dispose d'offres.

Tka : négociations en cours

En fin de contrat, Houssem Tka est en négociations pour rempiler. Les négociations sont en cours pour trouver un accord financier. Cela dépend aussi des profils disponibles sur le marché des transferts.

Diakité prêté !

Le jeune avant-centre malien de 19 ans, Aboubacar Diakité, dont le contrat court jusqu'au 30 juin 2027, pourrait être prêté la prochaine saison . Une idée qui fait son chemin. L'entraîneur Laurentiu Reghecampf tranchera sur son cas, mais aussi sur celui d'Ibrahima Keita.

Un stage à Tabarka

La reprise des entraînements est prévue pour début juillet en attendant de fixer la date définituè. Cela dit, la deuxième phase de préparation devrait comprendre un stage à Tabarka qui reste à confirmer.