Angola: Un historien souligne la participation des jeunes à l'évolution du festival Ngeya

Luena — L'historien et chercheur en culture Salvador Cacoma a souligné, ce mercredi, la participation croissante des jeunes au festival de musique et de danse folkloriques de la région angolaise Est, « Ngeya », considérant cette implication comme un facteur déterminant pour la préservation et la valorisation de la culture locale.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, à la veille de la cinquième édition du festival (qui débute le samedi 26), et qui accueillera 160 artistes - 14 de plus que lors de l'édition précédente -, le chercheur a déclaré que le projet « Ngeya », lancé en 2022, s'impose comme un espace important pour la représentation et la sauvegarde des expressions culturelles de la région.

Selon Salvador Cacoma, les initiatives de ce type étaient traditionnellement réservées aux générations plus âgées. Cependant, le festival Ngeya contribue à changer ce paradigme, en donnant aux jeunes un rôle plus actif dans la promotion et la valorisation des traditions des différents peuples de la région de l'Est. « Aujourd'hui, les jeunes s'identifient de plus en plus à notre culture, ce qui se traduit par leur participation accrue au festival Ngeya », a-t-il souligné.

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Concernant les prestations des groupes participants, le chercheur a salué l'évolution de l'événement au fil des éditions, mettant en avant la qualité des spectacles de danse et de musique, qui permettent une représentation toujours plus fidèle et digne des traditions culturelles de la région. Salvador Cacoma a également plaidé pour une plus grande implication du ministère de la Culture et des autres institutions nationales, afin de renforcer la reconnaissance et l'appréciation du festival.

L'historien a également suggéré que l'événement soit accompagné d'un large débat intergénérationnel, réunissant autorités traditionnelles, universitaires et représentants du gouvernement, en vue d'une réflexion approfondie sur les coutumes, les traditions et les enjeux de la préservation culturelle dans la région.

La 5e édition du festival Ngeya se déroule les 26 et 27 de ce mois au complexe touristique du Monument à la Paix, une initiative de la Société minière de Catoca. L'événement mettra en vedette des groupes des provinces de Moxico, Moxico Leste, Lunda Norte et Lunda Sul. Sans esprit de compétition, le festival a pour principal objectif de promouvoir et de valoriser la culture nationale, en servant de plateforme pour présenter le travail des artistes de la région.