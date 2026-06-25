Ile Maurice: Les lauréats récompensés à La Sentinelle

24 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

La cérémonie de remise des prix du concours Ma Music Challenge s'est tenue le lundi 22 juin dans les locaux de La Sentinelle, en présence des artistes Manu Desroches et Derock Lab, ainsi que de Jean-Christophe Jeannine.

À l'issue de cette compétition musicale, Jean-Pascal Lohun a décroché le premier prix. Anaïs Constant s'est classée deuxième, tandis que le troisième prix a été attribué à Jérémie Manoula, Arnaud Anthony et Alexandra Pudman.

Cette cérémonie a permis de mettre à l'honneur le talent et la créativité des participants, tout en célébrant la passion pour la musique qui anime la scène artistique mauricienne. Une belle reconnaissance pour ces artistes qui se sont distingués lors de cette édition du Ma Music Challenge.

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