Ile Maurice: Une mère, son fils et un chiot secourus

Un incendie s'est déclaré ce mercredi 24 juin, vers 15 h 45, dans une maison située à Ambrose Street, Rose-Hill. Selon les informations recueillies sur place, une femme et son fils se trouvaient à l'intérieur de l'habitation au moment où le feu s'est déclaré, contrairement aux premières indications qui laissaient penser que le bâtiment était abandonné.

D'après les témoignages recueillis sur les lieux, les flammes se seraient propagées rapidement à l'intérieur de la maison, laissant peu de temps aux occupants pour réagir. Les équipes du Fire and Rescue Service de Quatre-Bornes ont été dépêchées sur place peu après l'alerte. À leur arrivée, le bâtiment était déjà en proie aux flammes. Les pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser l'incendie et empêcher toute propagation vers les maisons voisines.

Leur intervention a également permis de sécuriser la zone avant de procéder aux opérations de refroidissement. Aucun blessé grave n'a été signalé jusqu'ici selon les premières informations disponibles. Durant l'intervention, les soldats du feu ont aussi réussi à sauver un petit chiot retrouvé à proximité de la maison. L'animal a été mis en sécurité.

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Même après avoir maîtrisé les flammes, les équipes sont restées sur place pour effectuer des vérifications afin d'éviter toute reprise du feu. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer l'origine exacte de l'incendie et d'établir les circonstances entourant ce sinistre.