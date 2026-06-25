Ile Maurice: 86 % des Mauriciens sont prêts à payer pour acheter des produits locaux

Après une première édition organisée au Bagatelle Mall, l'initiative «Made in Moris en Fête» se poursuivra le 27 juin au Kingsavers de Bo'Valon Mall. Porté par le label Made in Moris de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM), l'événement vise à mettre en avant les produits fabriqués localement ainsi que les entreprises locales bénéficiant de cette certification.

Cette nouvelle édition permettra de faire découvrir une sélection de produits locaux et d'échanger avec des producteurs et fabricants issus de secteurs d'activités variés, dont de nombreuses PME. Plus de 60 % des entreprises labellisées Made in Moris sont des petites et moyennes entreprises. L'initiative vise à sensibiliser les consommateurs à l'impact de leurs habitudes d'achat sur l'économie locale et à promouvoir le savoir-faire mauricien. Il est ainsi rappelé que derrière «chaque produit local se trouvent des femmes, des hommes, des emplois et un savoir-faire qui méritent d'être valorisés».

Pour Thanaa Kurmally Atchia, Head Brand Experience & Communication de Made in Moris, la première édition a confirmé l'intérêt du public pour la production locale. Elle indique également que cette nouvelle étape s'appuie sur une étude menée avec Kantar Analysis et la plateforme My Voice. «Les résultats sont sans appel : 80 % des consommateurs ont une image positive des produits locaux, 86 % sont prêts à payer pour les acheter, et 77 % déclarent faire davantage confiance au label Made in Moris», souligne-t-elle, ajoutant que ces chiffres traduisent une évolution des comportements de consommation vers plus de sélectivité et de conscience.

Elle explique également que cette démarche s'inscrit dans une stratégie de proximité : «Il est essentiel d'aller à la rencontre de tous les Mauriciens, partout. Aujourd'hui, les compétences et les produits labellisés Made in Moris proviennent de toutes les régions. En décentralisant nos événements, nous rapprochons les marques de leur public et de leur ancrage régional».

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Selon Thanaa Kurmally Atchia, cette dynamique collective renforce aussi l'impact des marques. «En allant sur le terrain ensemble, sous une bannière unique, nous mutualisons nos efforts de communication et portons un message beaucoup plus puissant que si chaque marque transmettait le sien de son côté».

Avec huit Mauriciens sur dix qui passent leur week-end dans un centre commercial, Thanaa Kurmally Atchia souligne que ces espaces sont devenus des lieux de vie et de forte fréquentation, au-delà du simple shopping. Cette dynamique représente ainsi une opportunité pour les marques du label Made in Moris, qui bénéficient d'espaces d'exposition et de vente leur permettant de toucher directement un large public et de stimuler leurs ventes.