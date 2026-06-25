Ile Maurice: Joanna Bérenger réclame un «Future Fund» pour la formation, la reconversion et l'innovation

24 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Joanna Bérenger, députée du n° 16 (Vacoas-Floréal), a vivement critiqué un Budget qu'elle juge déséquilibré, estimant qu'il fait peser l'essentiel des efforts sur les citoyens ordinaires. Elle est intervenue à 14 h 50. Paul Bérenger a fait une apparition uniquement pour l'écouter.

Selon elle, les retraités, les travailleurs, les familles et la classe moyenne sont les principaux contributeurs aux ajustements budgétaires, tandis que les grandes forces économiques restent relativement épargnées. Elle a particulièrement dénoncé l'instabilité entourant la réforme des pensions, rappelant les revirements successifs du gouvernement concernant l'âge de la retraite. Elle a souligné qu'une pension de Rs 11 589 à 60 ans, contre Rs 16 555 à 65 ans, serait appliquée à vie, une mesure qu'elle juge pénalisante pour les travailleurs les plus vulnérables.

Sur le plan macroéconomique, la députée a indiqué que le déficit budgétaire pour l'exercice 2025-2026 atteindrait environ 6 % du PIB, soit près de Rs 46,5 milliards, tandis que la dette publique est passée de Rs 627 milliards à plus de Rs 681 milliards. Elle s'interroge sur l'efficacité réelle de la trajectoire budgétaire du gouvernement.

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Elle a également dénoncé les atteintes à l'environnement liées à des projets côtiers à Mont-Choisy, Belle-Mare et Pointe-aux-Sables, appelant à davantage de transparence et à la réalisation d'études indépendantes. Abordant l'avenir, elle a critiqué l'absence de stratégie claire face à l'intelligence artificielle et à la transformation du marché du travail, estimant qu'aucun plan concret n'est prévu pour faire face au risque de disparition de 20 à 25% des emplois de bureau. Elle a plaidé en faveur d'un Future Fund destiné à financer la formation, la reconversion et l'innovation.

Enfin, la députée a remis en question le modèle économique actuel, marqué, selon elle, par une dépendance accrue à la main-d'oeuvre étrangère, estimée à 70 000 travailleurs supplémentaires. Elle a appelé à bâtir une économie plus inclusive, centrée sur l'éducation, la santé et la justice sociale.

Aussitôt après son intervention, Paul Bérenger s'est éclipsé.

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