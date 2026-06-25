Ile Maurice: Fawzi Allymun - «Nous avons tiré les leçons du passé»

Pour le junior minister des Collectivités locales, Fawzi Allymun, le Budget 2026-2027 est un «Budget d'espoir», qui s'inscrit dans une démarche de continuité mais aussi de transformation, afin de préparer Maurice à relever les défis d'un monde marqué par l'incertitude, les tensions géopolitiques, les défis climatiques et une transformation technologique rapide.

«Le Budget que nous présentons repose sur quatre principes fondamentaux : responsabilité, solidarité, efficacité et justice sociale. Ces principes orientent nos actions pour bâtir une économie plus forte et un avenir durable pour tous», a soutenu l'élu du n° 15 (La Caverne-Phoenix). Il estime que ce Budget vise à améliorer la productivité, à maîtriser la dette publique, à contrôler l'inflation et à mettre l'accent sur l'innovation et les infrastructures stratégiques, notamment à travers l'intelli- gence artificielle. Il a également évoqué la transition numérique de l'économie, avec des initiatives visant à renforcer Maurice en tant que plateforme régionale d'innovation.

Il a aussi souligné l'importance du sport dans la lutte contre des problèmes sociaux tels que la drogue. Il a mis en avant la nécessité de créer un environnement propice aux affaires, en simplifiant les procédures administratives et en renforçant la transparence ainsi que la décentralisation.

Cela inclut des efforts pour impliquer davantage les citoyens dans les décisions locales, afin de bâtir des collectivités plus réactives et efficaces et d'améliorer la gouvernance locale. Il a conclu en affirmant : «Nous avons tiré les leçons du passé. Ce Budget vise à faire de Maurice une économie moderne tournée vers l'avenir. Sa mise en oeuvre permettra d'améliorer la qualité de vie de notre population.»

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